新华社美国塔科马2月1日电 特稿｜“接力”续写中美友好的青春故事

新华社记者吴晓凌

1月30日，美国华盛顿州塔科马市林肯中学的校园内，一场美国中学生赴华交流欢送仪式正在举行。学校鼓乐队投入的演奏，将现场气氛带动得更热烈。台下，从中美人文交流的亲历者到即将访华的年轻人，都对再续友谊之旅充满憧憬。

2015年金秋，国家主席习近平在访美之行中，曾走进林肯中学，寄语美国年青一代到中国走走看看。从亲切会面到书信往来，习近平主席与这所学校持续多年的交流互动，留下一段段温暖的回忆，为中美友好续写动人的青春故事。

1月30日，在美国华盛顿州塔科马市林肯中学，将于3月启程赴华交流的林肯中学12年级学生蒙特塞拉特·罗梅罗-罗查（中）参加美国中学生赴华交流欢送仪式。新华社记者 吴晓凌 摄

亲姐妹时隔八年“接力”访华

林肯中学10名学生将于3月启程赴华交流，12年级学生蒙特塞拉特·罗梅罗-罗查是其中一员。

蒙特塞拉特来自一个普通的美国家庭。“我真的很感激，很惊喜！到现在都不敢相信这是真的。”面对记者，她难掩激动。

这是幸运第二次降临这个家庭。2016年，蒙特塞拉特的姐姐艾布拉娜参加赴华交流。母亲当年得知消息时欣喜的表情，至今让她记忆犹新。在蒙特塞拉特看来，“我们都是美中关系发展的获益者”。

“姐姐从中国带回来的诗集现在就放在我的书架上。她的中国之行浸润着我，更激励着我。”蒙特塞拉特对记者滔滔不绝讲述着自己的计划，“我希望在中国探索未曾经历的事情，希望通过这个机会学习更多、成长更多！”

在林肯中学，很多学生有着与蒙特塞拉特相同的心愿——用自己的眼睛观察中国，用自己的耳朵倾听中国，用自己的脚步丈量中国。他们用一段段文字表达自己对中国和中华文化的认知和期待：

“中国一直是我向往的地方，是我的梦想。”

“走进中国、感知中国将拓宽我的视野，有助于我的成长。”

“中国是传统和现代的迷人融合，我真想亲眼去看看。”

……

“我想对习主席说，感谢他为塔科马播下同中国友好的种子，感谢他当年对林肯中学的访问持续影响了这么多人。”蒙特塞拉特告诉记者。

1月30日，在美国华盛顿州塔科马市林肯中学，学校鼓乐队准备在美国中学生赴华交流欢送仪式上表演。新华社记者 吴晓凌 摄

“呵护好我们与中国的关系”

在林肯中学时任校长帕特里克·埃尔文看来，习近平主席当年到访林肯中学，学校师生无不感到“如此幸运”。当时，习近平主席鼓励孩子们：读万卷书，还要行万里路。也欢迎大家多到中国走走看看，体验和感知中国，更全面、更深刻地了解中国，认识中国，喜爱中国。

在1月30日的仪式上，埃尔文回忆起当年一个细节：在交流中，习近平主席问起林肯中学是否有很多学生可以出国旅行，埃尔文坦言并不多。习近平主席听闻后点了点头。让埃尔文没想到的是，林肯中学此后不久真的收到访华邀约！

2016年，林肯中学百余名师生应邀访问香港、福州、成都、北京等地。其中，超过五分之一的学生是生平第一次坐飞机。埃尔文多次感慨，访华之旅对所有人“是一次改变人生的机遇”。

2021年农历春节前夕，埃尔文向习近平主席致信，汇报林肯中学对华交流情况并致以新春祝福。他欣喜看到两国年轻人“结下终身友谊”，期待通过加强学生交流和教育合作“为两国人民树立榜样”。

2023年，包括林肯中学学生在内的华盛顿州“美中青少年学生交流协会”和各界友好人士致信习近平主席。习近平主席在复信中寄语：“希望更多中美青年相知相亲、携手同行，成为两国友好的新一代使者，为中美关系发展接续注入动力。”

林肯中学校友、塔科马市副市长约翰·海因斯告诉记者，他很庆幸美国学生有机会到中国交流、建立联系、扩展视野，“读到或听到中国是一回事，走进中国才能有助于形成自己的认识和理解，彼此学习才能促进双方关系未来发展”。

“美中青少年学生交流协会”共同主席周树琪说，期待美国青少年赴华交流能成为令他们终生难忘的旅行。

华盛顿州斯蒂拉库姆市长理查德·穆里告诉记者，前任市长罗恩·卢卡斯致力于发展对华关系长达20年，在去世前还特别叮嘱他要“呵护好我们与中国的关系，这极为重要”。

1月30日，在美国华盛顿州塔科马市林肯中学，学校鼓乐队在美国中学生赴华交流欢送仪式上表演。新华社记者 吴晓凌 摄

期待春暖花开飞越太平洋

2023年11月，习近平主席同美国总统拜登在旧金山成功会晤，确定了面向未来的“旧金山愿景”，其中共同促进人文交流是重要内容。习近平主席在美国友好团体联合欢迎宴会上的演讲中宣布，为扩大中美两国人民特别是青少年一代交流，中方未来5年愿邀请5万名美国青少年来华交流学习。

林肯中学现任校长卡尔·霍塞思说，他对林肯中学学生能加入首批赴华交流的行列感到荣幸和兴奋，“期待能在现在和未来与中国保持这种伙伴关系”。

今年以来，中美两国民间往来活跃，一批青少年交流项目正蓬勃开展，为中美人民友好注入源源不断的青春活力。

中国教育国际交流协会副秘书长傅博表示，未来中方将设立“美国青年使者来华专项奖学金”项目，为美国学生赴华参加校际交换、短期参访、暑期学校、冬令营，乃至研修学分或攻读学位等提供更多高质量的平台和渠道。

蒙特塞拉特和同学们正期待着，在春暖花开之际飞越太平洋。这个美国女孩认真地说，“人民之间的联系”对两国关系很重要。“能成为面向未来的‘旧金山愿景’的一部分，我感到非常自豪！”

(责编：于洋、崔越)