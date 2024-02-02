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外交部：黄岩岛从来不在菲律宾领土范围之内

2024年02月02日20:20 | 来源：新华网
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新华社北京2月2日电（邵艺博、薛昱婷）针对菲律宾方面日前涉黄岩岛问题声明，外交部发言人汪文斌2日表示，黄岩岛是中国固有领土，从来不在菲律宾领土范围之内，菲方对黄岩岛主权、主权权利和管辖权的主张均不符合国际法。

1月31日，菲律宾国家安全顾问阿尼奥发表声明，指责中国在黄岩岛问题上的立场和主张。汪文斌在2月2日举行的外交部例行记者会上就此答问时表示：“黄岩岛是中国固有领土，中国对黄岩岛及其附近海域拥有无可争辩的主权。中国持续、和平、有效地对黄岩岛行使主权和管辖权。”

汪文斌说，菲律宾的领土范围是由包括1898年《美西和平条约》、1900年《美西关于菲律宾外围岛屿割让的条约》、1930年《关于划定英属北婆罗洲与美属菲律宾之间的边界条约》在内的一系列国际条约确定的，黄岩岛从来不在菲律宾领土范围之内。

“菲方以黄岩岛距离菲律宾较近为由主张对黄岩岛主权，或以黄岩岛位于菲专属经济区为由主张主权权利和管辖权，均不符合国际法。”汪文斌说。

“需要强调的是，南海仲裁案完全是菲方为攫取非法利益进行的政治操弄，其裁决非法、无效，中国不接受、不承认该裁决，不接受任何基于该裁决的主张和行动。中国在南海的主权和权益在任何情况下都不受该非法裁决的影响。”汪文斌说。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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