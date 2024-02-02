新华社布鲁塞尔2月1日电（记者付一鸣）欧洲理事会主席米歇尔2月1日在社交媒体上说，当天在比利时首都布鲁塞尔举行的欧盟特别峰会达成协议，决定向乌克兰提供500亿欧元援助。

米歇尔说，欧盟27国领导人一致同意在欧盟预算内为乌克兰提供500亿欧元额外援助，这将为乌克兰提供“稳定、长期、可预测的资金”。

由于匈牙利反对，欧盟领导人在去年12月欧盟峰会上未能就该援乌计划达成一致。此后，欧盟官员一直试图与匈牙利达成妥协。

乌克兰总统泽连斯基1日在社交媒体发文称，欧盟的持续援助将有助于加强乌克兰经济和财政长期稳定，其重要程度不亚于军事援助和对俄制裁。

乌克兰总理什梅加尔当天在社交媒体上说，欧盟的援助资金将主要用于乌国家预算，以弥补预算赤字。

在为期一天的欧盟特别峰会上，欧盟成员国领导人围绕修订欧盟多年度财政框架、对乌援助以及中东局势等问题展开讨论。

在特别峰会召开前，来自法国、比利时、意大利、西班牙等国的农民用超过千辆拖拉机封堵了布鲁塞尔主要道路以示抗议。抗议者表示，国际竞争加剧、燃油价格上涨、欧盟环境标准提高导致欧盟多国农产品成本居高不下，农民收入下降，生活陷入困境。（参与记者：李东旭）

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