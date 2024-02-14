新华社北京2月14日电 近日，又有许多国家领导人和国际组织负责人致电或致函中共中央总书记、国家主席习近平，祝贺中国人民喜迎龙年新春。

老挝人民革命党中央总书记、国家主席通伦祝愿兄弟的中国人民永享国泰民安、繁荣昌盛、幸福安康，祝传统友好和“四好”精神指引下的老中全面战略合作伙伴关系不断开花结果，高质量、高标准、高水平的老中命运共同体为两国人民带来更多福祉。

古巴革命领导人劳尔·卡斯特罗和古共中央第一书记、古巴国家主席迪亚斯-卡内尔祝愿伟大的中国人民幸福安康，表示古中关系充满生机活力、造福两国人民，成为社会主义国家团结合作的典范。古方将坚定不移同中方赓续传统友谊，增进相互团结，深化战略合作。

蒙古国总统呼日勒苏赫祝愿中国繁荣昌盛、人民幸福安康，表示今年是蒙中建交75周年、《蒙中友好合作关系条约》签署30周年、蒙中建立全面战略伙伴关系10周年，相信双方将加强各领域合作，深化友好交流，共促繁荣发展。

巴基斯坦总统阿尔维祝贺中国人民在习近平主席带领下取得无与伦比的成就，祝愿中国人民在新的一年开创国家繁荣昌盛的新篇章。

尼泊尔总统鲍德尔祝愿中国长期和平、进步、繁荣，坚信在习近平主席的卓越领导下，山水相连的尼中两国各领域关系将进一步发展，人文交流将会更上一层楼。

马尔代夫总统穆伊兹祝习近平主席和友好的中国人民新春快乐，表示龙年象征着力量、智慧和繁荣，中国春节有着深厚传统和文化意义，希望喜庆春节给习近平主席和中国人民带来无尽祝福、幸福和成就。

以色列总统赫尔佐格祝中国人民新年平安、幸福、繁荣，表示以中友谊根植于两大古老而伟大的文明，拥有源远流长的共同智慧，期待不断深化两国传统友谊，推进各领域合作。

伊朗总统莱希祝伟大的中国和中国人民幸福安康，表示伊中全面战略伙伴关系正沿着正确的轨道不断发展，相信伊中两国在双边、地区和国际层面的合作将持续深化。

南非总统拉马福萨表示，祝愿农历新年象征的活力、希望和机遇遍及中国的广袤土地和世界华侨华人，祝中国繁荣昌盛、不断创新，持续推动世界和平与发展。

科摩罗总统阿扎利祝愿伟大的中国在各领域取得新成就，在追求和平、进步与繁荣的崇高道路上取得成功，造福中国人民和全人类。

南苏丹总统基尔祝福龙年给中国带来健康、喜乐和繁荣，表示愿同中方密切合作，深化南中友谊。

马耳他总统维拉向中国人民致以诚挚的新春祝福，表示马中友谊历久弥坚，马方愿继续做中方的好朋友、好伙伴，推动两国关系始终强劲发展。

瑙鲁总统阿迪昂祝愿中国人民新春快乐、幸福安康，表示瑙中复交是历史性的里程碑事件，标志着双方相互尊重、共叙友谊、共促合作。愿龙的精神引领瑙中走向繁荣和谐的未来。

萨摩亚国家元首图伊马莱阿利法诺祝愿中国繁荣昌盛，人民幸福安康，表示中国是萨摩亚重要朋友和发展伙伴，萨方期待同中方密切合作，赓续传统友谊。

基里巴斯总统马茂表示，在习近平主席富于创新与变革思想的指引下，中国成为世界经济强国。全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议、“一带一路”倡议为世界人民谋福祉，得到全球赞赏。祝愿中国在新的一年取得更多新成就。

巴西总统卢拉祝愿中国人民龙年身体健康、吉祥顺遂、和美安康，表示巴方将持续拉紧两国人民友谊纽带，相信巴中全面战略伙伴关系将提升至更高水平。

巴哈马总督普拉特、总理戴维斯表示，龙象征力量、智慧和繁荣，体现坚韧和进步精神，是巴中持久友谊与合作的写照。祝愿中国人民幸福安康、万事顺遂、前程似锦，新的一年众志成城、再创辉煌。

国际奥委会主席巴赫祝愿习近平主席和全体中国人民龙年健康、成功、繁荣，所有参加2024年巴黎奥运会和残奥会的中国运动员取得圆满成功。

亚美尼亚总统哈恰图良、乌克兰总统泽连斯基、约旦国王阿卜杜拉二世、阿曼苏丹海赛姆、葡萄牙总统德索萨、德国总统施泰因迈尔、奥地利总统范德贝伦、苏里南总统单多吉、格鲁吉亚总理科巴希泽、特立尼达和多巴哥总理罗利、世界经济论坛执行主席施瓦布也致电或致函习近平主席表达新春祝贺，祝愿中国人民幸福安康，祝福中国不断繁荣进步。

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