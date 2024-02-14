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多国春节期间采取措施吸引中国游客

2024年02月14日20:08 | 来源：新华网
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　　新华社北京2月14日电　综合新华社驻外记者报道：在中国人欢度农历龙年春节期间，瑞士、希腊和埃及采取多种措施吸引中国游客的到访。

　　瑞士日内瓦旅游局长阿德里安·热尼耶日前给中国人拜年的视频在抖音平台获得超过1000万点击。视频中，热尼耶身穿中国东北大花套装穿梭于日内瓦街头，举起双手行拱手礼，用地道的普通话向中国人拜年。

　　这条视频走红后，热尼耶在社交媒体上又发布一条主题词是“祥龙纳福”“日内瓦民众祝福大家新春快乐”的视频。日内瓦数家酒店、博物馆的员工在视频中用普通话拜年，热尼耶则依旧身着大花套装登场，进一步拉近与中国观众的距离。

　　日内瓦旅游局市场经理赵蕾告诉新华社记者，疫情前日内瓦的首要游客来源市场一直是中国，疫情后日内瓦在中国游客中的吸引力有所下降。如今，日内瓦为吸引中国游客采取了不少措施，如提升中国游客国内支付系统便利化以及城市导览便利化等。

　　在希腊，雅典国际机场12日为中国游客举办春节庆祝活动。一伙身着节日红色装扮的希腊年轻人穿行在排队值机的人流中，高擎舞龙道具。象征着成功与力量的金龙在机场大厅舞动，营造出中国传统节日的喜庆气氛，让中国游客感受到宾至如归。

　　雅典国际机场公关与营销总监约安娜·帕帕佐普卢表示，该机场今年为中国游客提供了更多便利服务，包括为旅客提供中文信息服务标识、在机场免税店聘用讲中文的人员、提供扫码支付服务。此外，机场大厅还将推出可提供中文服务的移动机器人。

　　希腊国家旅游组织秘书长迪米特里斯·弗拉加基斯日前接受记者专访时表示，希腊将为中国游客推出符合他们需求和品味的综合旅游服务产品，努力丰富旅游产品中的文化、健康、美食等元素以迎接中国游客。

　　在埃及，开罗中国文化中心联合埃及旅游促进局10日在开罗国际机场举办“欢迎中国游客来埃及过大年”仪式，迎接当天抵达的300余名中国游客。

　　欢迎仪式上，埃及旅游促进局向中国游客赠送了富有埃及特色的新年礼物，祝贺中国游客新春快乐。（参与记者：王其冰、陈刚、姚兵、董修竹）

(责编：袁勃、曹昆)

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