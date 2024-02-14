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综述丨通胀超预期上涨 美联储降息前景难料

2024年02月14日20:07 | 来源：新华网
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　　新华社纽约2月13日电　综述｜通胀超预期上涨 美联储降息前景难料

　　新华社记者刘亚南

　　美国1月消费者价格指数（CPI）超预期上涨，令美联储货币政策走向的不确定性增强。经济学家预计，美联储或将在更晚时间降息，降息力度也可能减小。

　　美国劳工部13日公布的数据显示，美国1月CPI环比上涨0.3%，为去年9月以来最大涨幅；同比上涨3.1%，远高于美联储设定的2%的长期通货膨胀目标，也高于市场普遍预期的2.9%。剔除波动较大的食品和能源价格后，当月核心CPI环比上涨0.4%，涨幅高于市场预期的0.3%；同比涨幅为3.9%，同样高于市场预期的3.7%。

　　芝加哥商品交易所的一项跟踪数据显示，上述CPI数据当天发布后，市场预计美联储在今年3月货币政策会议上维持利率的可能性升至90%以上；在5月会议上降息25个基点的概率降至不足35%，而维持利率的概率超过60%。

　　美国银行全球研究部表示，当日的CPI数据进一步强化了劳动力市场紧张带来通胀压力的担忧。美联储3月、5月降息的可能性皆下降，预计将在6月开始降息。数据公布后，市场对美联储在2024年降息幅度的预期也有所降低。

　　美国券商嘉信理财公司固定收益业务负责人凯西·琼斯认为，美联储将会把最新CPI数据视为要等到5月或6月再降息的一个理由。

　　市场分析人士詹姆斯·海尔奇克说，美联储货币政策走向现在变得更加不确定，这导致股市人气受挫。一些投资者预计美国10年期国债收益率将升至5%上方，近期驱动股市上涨的科技股受到显著影响。

　　纽约股市三大股指13日显著低开，盘中继续走弱，收盘时显著下挫。

　　截至当天收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日下跌524.63点，收于38272.75点，跌幅为1.35%；标准普尔500种股票指数下跌68.67点，收于4953.17点，跌幅为1.37%；纳斯达克综合指数下跌286.95点，收于15655.60点，跌幅为1.80%。

　　美国格洛博尔特投资公司高级投资组合经理托马斯·马丁说，通胀数据公布后，股市下跌是投资者的“本能反应”，尽管最新通胀数据有些令人担忧，但这不会改变通胀降温的整体方向。

(责编：袁勃、曹昆)

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