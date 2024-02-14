新华社联合国2月13日电（记者王建刚）中国常驻联合国代表张军13日呼吁加强全球人道援助行动，发达国家应向有需要的发展中国家提供更多粮食和资金紧急人道援助。

张军在安理会气候、粮食与安全高级别公开辩论会上表示，当前，一些亚非拉国家面临严峻的粮食危机，迫切需要国际社会施以援手。人道援助不应被用作施压的工具，不应附加任何政治条件。

张军说，气候变化关乎人类生存和发展。越来越多的极端天气正威胁粮食生产，发展中国家首当其冲。中方一贯强调，要有针对性地采取行动，切实帮助发展中国家增强气候韧性，保障粮食安全，阻断气候、饥饿与冲突间的恶性循环。

张军指出，当前全球粮食产量完全足够所有人需要，却有近8亿人挨饿。这是全球发展不平衡不充分的体现。发达国家不能只喊漂亮口号，要切实兑现官方发展援助承诺和气候融资承诺，取消不合理的农业补贴。要坚决反对单边制裁、“脱钩断链”、技术封锁等新型霸权行径，为发展中国家参与全球市场、分享新兴产业红利、实现农业产业升级创造公平有利的国际环境。

张军表示，需要完善全球粮农治理体系。国际大粮商垄断定价权、农产品高度金融化等痼疾，造成国际粮食市场的动荡失衡。国际社会要疏通粮食产供链的“堵点”“断点”，打造安全稳定、畅通高效、开放包容、互利共赢的产供链体系。要提高发展中国家代表性、发言权和决策权，推动国际粮农治理更加公平合理。

张军强调，无论在应对气候变化还是在维护粮食安全方面，中国都高度重视，积极采取有力行动。中国是联合国粮农组织南南合作框架下资金援助最多、派出专家最多、开展项目最多的发展中国家。中国提出全球发展倡议、国际粮食安全合作倡议，帮助发展中国家提高粮食生产、收储和减损能力。

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