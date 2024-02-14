人民网柏林2月13日电 当地时间2月7日晚，中央民族乐团“天地永乐· 中国节”春节欧洲巡演音乐会暨招待会在柏林爱乐厅隆重举行，这是本次欧洲巡演的第三站。中国驻德国大使吴恳夫妇，德政治、经济、文化等各界嘉宾出席招待会。

吴恳在招待会致辞中表示，春节是全球华人阖家团圆的喜庆日子，更孕育着春的希望和蓬勃生机。中国人常说“家和万事兴”，更强调“天下一家亲”。文明交流互鉴促进民心相通，音乐共鸣共赏推动中德友好情谊。希望中德两国以文化为桥、以音乐为媒，平等包容、合作共赢，推动中德关系在新的一年迈上新台阶，共促世界和平、发展与繁荣。

吴恳大使致辞。中国驻德国大使馆供图

当晚的音乐会由中国音乐学院院长、著名指挥家李心草执棒、奥地利著名戏剧表演艺术家罗伯特·梅耶串场主持，琵琶演奏家赵聪、胡琴演奏家唐峰、古琴演奏家杨致俭等著名音乐艺术家们联袂演绎了多部展现中国传统节日之美的曲目，呈现了一台精彩纷呈的音乐盛宴。千余名观众出席音乐会，现场掌声雷动、欢呼不断。

音乐会以作曲家郝维亚创作的《春节序曲》开篇，开场即扣人心弦。在辉煌的爱乐大厅里，二胡、扬琴等中国民族乐器的声音交织在一起，又与竖琴、大提琴等西洋乐器相呼应，共同打造听觉盛宴。春节的欢乐氛围让在场观众都沉醉其中。

中德观众观看中央民族乐团“天地永乐·中国节”音乐会。中国驻德国大使馆供图

“天地永乐·中国节”音乐会演出人员合影。中国驻德国大使馆供图

“每一首都特别震撼！”华人观众马燕身着中国传统服饰马面裙前来欣赏音乐会。她表示，能够在春节到来之际在异国他乡听到这样的音乐，感到非常激动，在现场聆听时自己一度因为思念家乡而热泪盈眶。

德国当地观众也纷纷在演出后表示自己对这台音乐会的惊喜与赞叹。观众埃斯曼夫妇提到，尽管此前从未接触过中国民乐，但他们很享受当晚的演出，演出中使用的中国民族乐器对他们而言很新奇、很有意思。

本次中央民族乐团春节巡演跨越欧洲四个国家、七个城市，将民族音乐及传统文化带给更多海外观众。（实习生肖颖、蒋欣雨）

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