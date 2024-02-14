人民网罗马2月14日电（记者谢亚宏、郑彬）日前，由罗马大学孔子学院主办，意大利作家协会协办的第二届中国古代诗歌（双语）朗诵会，在罗马作家剧院举行。罗马大学孔子学院师生和学生家长，以及各界人士近60人参加了本届诗歌朗诵会。意大利作家协会会长纳塔莱·安东尼奥·罗西(Natale Antonio Rossi)、罗马大学孔子学院中方院长魏怡、 罗马圣切奇莉亚音乐学院教授Maria Chiara Pavone先后致辞。

由孔子学院带来的中国古诗吟诵。人民网记者 谢亚宏摄

魏怡在中意双语致辞中表示，诗歌触及灵魂，是语言表达的最高境界。对于中意这两个具有悠久诗歌历史的大国来说，诗歌朗诵会是拉近距离、加强友谊和促进相互了解的最佳方式之一。在过去的一年里，罗马大学孔院与意大利作协合作，在古代和当代诗歌两个层面上，举办了多场中意诗人之间的对谈和朗诵活动，起到了非常积极的交流效果。其中的中国古代诗歌朗诵活动，不仅展示中文教学成果，还将语言和文化作为两国人民之间源远流长友谊的载体，推动两国人民友谊向前发展。

纳塔莱·安东尼奥·罗西表示， 两年来，与罗马大学孔子学院共同举办一系列中意文学主题活动，为两国文化交流开启了新的篇章，期待未来能够继续开展深度的交流。

诗歌朗诵会分为三个部分，第一部分为“山野之间”，表达了中国人“天人合一”的哲学思想，也是历代诗人们的灵感来源，包括王维的《鹿柴》和贾岛的《寻隐者不遇》，音乐表演为《幻想曲》。第二部分主题为 “故园之思” ，包括李白的《静夜思》、王维的《九月九日忆山东兄弟》、李煜的《虞美人》、纳兰性德的《长相思》，音乐表演则是《星夜》《虞美人》和《菩提树》，通过诗歌与音乐表达了思乡之情。第三部分为 “女性主义”，朗诵者先后诵读了李清照的《武陵春》、汉乐府民歌《白头吟》，以及孟郊的《游子吟》，音乐表演为莫扎特的《啊！我感觉它消失了》和舒曼的《我毫无怨忧》，从女性视角来欣赏女性诗人的诗歌以及诗歌中的女性形象。最后一部分为特别致敬部分，用苏轼的《水调歌头》表达了对大家的美好祝愿。在场观众对每个节目报以热烈的掌声， 并在诗歌与音乐的海洋中领略到中西方古代文化之美。

由罗马圣切奇莉亚音乐学院带来的古典声乐选段。人民网记者 谢亚宏摄

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