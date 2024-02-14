人民网布鲁塞尔2月12日电 （记者牛瑞飞）10日，旅比华人专业人士协会（ACPB）成立二十周年庆典暨龙年春节联欢活动布鲁塞尔举行。中国驻比利时使馆公使衔参赞吴刚，驻欧盟使团公使衔参赞高昌林及科技处参赞陈敬全，比中经贸委员会主席贝尔纳·德威特，ACPB现任主席朱平，全欧华人专业协会联合会主席、ACPB第三任主席宋志伟，第四任主席贺卫东，第五任主席徐志安以及其他中外嘉宾，与来自比利时各地的ACPB会员及其亲属、中比友人等约400人欢聚一堂，庆祝旅比华人专业人士协会创会二十周年，一起热热闹闹地过大年。ACPB首任主席赵超、ACPB第二任主席高伟民特意制作视频致辞并祝贺庆典和龙年春节。

图为庆典现场。人民网记者 牛瑞飞摄

据介绍，ACPB于2003年5月17日在比利时鲁汶市正式成立，至今已满二十周年。ACPB是由旅居比利时从事各行各业的华侨华人专业技术人士为主所组成的一个非营利组织。ACPB已成为联络并凝聚旅比、旅欧华侨华人各界专业人士的著名社团，成为促进中比、中欧交流与合作的重要桥梁。

吴刚公参首先祝贺旅比华人专业人士协会成立20周年，并祝大家春节快乐，龙年吉祥。他表示，ACPB作为比利时最大的专业人士社团不负使命，主动作为，在中比人文、科教领域的交流硕果累累。ACPB是两国交流的民间桥梁，期望旅比华人专业人士协会继续为促进两国人民在科技、人文领域的交流作出贡献。

图为庆典现场。人民网记者 牛瑞飞摄

比中经贸委员会主席德威特在致辞中表示，比中经贸委期待与ACPB继续深化合作，力争为中比民间及官方的友好与合作作出更大的贡献。

庆典上还举行了文艺表演，包括合唱《灯火里的中国》，弦乐四重奏《瑶族舞曲》《春节序曲》，女高音独唱《越人歌》《长江之歌》，集体朗诵《不忘初心，砥砺前行》等节目，气氛欢快热烈。

(责编：艾雯、吴成良)