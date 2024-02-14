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印度尼西亚举行大选

2024年02月14日13:11 | 来源：新华网
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　　新华社雅加达2月14日电（记者叶平凡　陶方伟）印度尼西亚14日举行大选，预计约有2.04亿注册选民前往全国逾82万个投票站参与投票，选举产生新一届正副总统、国会议员、地方代表理事会成员和地方议会议员。

　　印尼每五年举行一次大选，正副总统候选人结对参选。参与此次总统选举的三个组合分别是：现任国防部长普拉博沃·苏比安托与印尼总统佐科长子、梭罗市市长吉布兰·拉卡布明·拉卡，雅加达首都特区前省长阿尼斯·巴斯维丹与民族觉醒党总主席穆海明·伊斯坎德尔，中爪哇省前省长甘贾尔·普拉诺沃与前政治、法律和安全事务统筹部长穆罕默德·马赫福兹·马哈茂丁。三组总统候选人及佐科夫妇当日上午分别前往投票站投票。

　　普拉博沃是第三次竞选总统，他表示如果当选将继承佐科的执政纲领和国家发展战略；甘贾尔与佐科出自同一党派，执政理念同样相近；阿尼斯作为佐科政府反对派则强调“变革”。不过，三位总统候选人都认为印尼要继续发展对华友好关系。

　　根据印尼选举法，候选组合必须获得总票数的50%以上，并在全国半数以上的省级行政区获得至少20%的选票才能获胜。本轮投票若无候选组合达到上述要求，得票率前两名的候选组合将在6月26日的第二轮投票中展开角逐。

　　根据印尼多家民调机构最新数据显示，普拉博沃支持率已超过50%，本次大选有望一轮结束，但两轮投票定胜负的可能性仍然存在。

　　根据印尼选举委员会数据，除正副总统外，本次大选还将投票选出580名国会议员，以及地方代表理事会成员和省、市/县等地方议会议员。大选投票将于印尼西部时间13时（北京时间14时）结束，出口民调数据有望当日晚些时候出炉，官方计票结果将于3月20日前公布。

(责编：宋心蕊、赵欣悦)

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