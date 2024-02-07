崔守军

近日，中国国务院批复《中非经贸深度合作先行区建设总体方案》，旨在打造具有国际竞争力的中非经贸合作平台，以经贸合作带动双边投资、产能合作、数字经济、国际物流、人文交流的开展，夯实中国对非经贸合作的长效机制，以形成一批可复制、可推广的合作新经验、新做法。

坚定不移地推动中非经贸深度合作先行区建设，是贯彻落实《中非合作2035年愿景》框架的必然要求。《中非合作2035年愿景》是2021年中非合作论坛第八届部长级会议擘画的双边中长期合作方向和目标，该愿景将中国2035年远景目标、联合国2030年可持续发展议程与非盟《2063年议程》进行有机结合，涵盖卫生健康、减贫惠农、贸易促进、投资驱动、数字创新、绿色发展、能力建设、人文交流、和平安全九项工程，致力于稳步推进“一带一路”倡议与非洲各国发展战略的精准对接。

中国是世界上最大的发展中国家，而非洲是世界上发展中国家最为集中的大陆，中非之间的经贸合作具有极强互补性。从统计数据看，中国已连续十五年保持非洲第一大贸易伙伴地位。2023年，中非贸易额达到历史上的峰值2821亿美元，同比增长1.5%，展现出双边贸易的强劲韧性。中非经贸博览会已成为中非企业之间交流合作的重要平台。2023年第三届中非经贸博览会的参会规模创历史之最，实现了与中国建交的53个非洲国家参会全覆盖，各方签约项目累计120个，签约金额达103亿美元。

在经贸合作的牵引下，中非在基础设施和产能合作等领域都取得了丰硕的成果。在基础设施领域，连接埃塞俄比亚和吉布提的亚吉铁路是中非合作的标志性项目。亚吉铁路建成通车后，大大缩短了埃塞俄比亚的进出口运输时间，降低了物流成本，有力推动了埃塞俄比亚经济发展。亚吉铁路不仅极大推动了当地工业化进程，还培养了大批本土人才，为未来的铁路发展奠定基础，促进了地区经济和生产要素的整合。

经贸合作不仅有力地推进了基础设施的互联互通，还带动了产能合作的深入开展。例如，由中企投资建设的尼日利亚莱基自贸区，已成为中非国际产能合作重要载体和平台。莱基自贸区是中国政府批准设立时间较早、实际开发面积最大的国家级境外经贸合作区之一，其规划面积165平方公里，目前已吸引了超过100家企业入驻，涵盖石油天然气、家具制造、电子电器、汽车装配和日用品等多个行业领域，实际总投资额超过3亿美元。据悉，2023年莱基自贸区入驻企业产值已突破1亿美元，不仅凸显了境外经贸合作区在推动“一带一路”倡议和激发国际产能合作方面的生命力，也有力推动了非洲国家民族产业的工业化和现代化发展。

随着非洲各国团结自强意识的不断加强，非洲大陆的自贸区建设也在加速，一个人口众多、规模巨大的统一市场正在形成。非洲大陆自贸区协定三阶段谈判中的前两阶段已经基本完成，目前正加紧进行第三阶段的审议。据非洲大陆自贸区秘书长瓦姆凯莱·梅内透露，《原产地规则议定书》在非洲经济史上首次达到88.3%的一致性，这将推动非洲大陆成为更具吸引力的投资目的地，加速工业化进程。

当前，中国正在向第二个百年奋斗目标进军，而非洲也在朝着非盟《2063年议程》加速前进。经济学人智库（EIU）预测，2024年非洲将成为全球经济增长速度第二快的地区，全球增长最快的20个经济体中非洲将占12席。团结自强的非洲一定会行稳致远，而秉持真实亲诚理念的中国是非洲最亲密的发展合作伙伴。

展望未来，中非经贸深度合作先行区将在促进中非产业集聚发展、密切中非产供链合作方面发挥重要的引领作用。作为拥有全球最完整产业链的发展中大国，中国将与非洲一道，从中非友好合作精神中汲取力量，在团结合作的道路上坚定前行，充分发挥先行区在中非经贸合作和产能对接中的辐射带动作用，切实推动中非合作的资源共享、平台共建、产业共兴。

（作者是中国人民大学国际关系学院教授、国际发展研究所所长）

(责编：于洋、刘慧)