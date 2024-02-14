新华社布鲁塞尔2月13日电 锦绣中国年｜欧洲多国人士感受中国出境游热度

新华社记者

这是2月2日凌晨在瑞士达沃斯拍摄的名为“达沃斯的龙”的巨型灯光秀。新华社发（受访对象供图，迈克·凯斯勒摄）

春节是万家团圆的“中国时刻”，也是全球同贺的国际假日。随着中国春节出境游持续回暖，欧洲多国人士热议中国出境游亮色，期待中国游客的到来为欧洲旅游业增添热度。

瑞士少女峰铁路公司首席执行官乌尔斯·凯斯勒近日接受新华社记者采访时表示，到访少女峰地区的中国游客人数正稳步上升。2月8日至20日期间，少女峰铁路公司在列车和站台上用充满东方元素的装饰为中国游客送上祝福。凯斯勒表示，这样的特别安排也有助于瑞士当地民众了解中国文化。

凯斯勒说，2022年4月，中国钢琴家郎朗在少女峰海拔3454米的火车站献上钢琴独奏，“以乐为媒”促进中欧文化交流。当时的场景令他记忆犹新，希望今后多举办类似活动，“进一步拉近与中国游客之间的距离”。

在荷兰北部旅游“明星村”羊角村，中国游客徜徉其间。荷兰旅游局形象大使、羊角村村长盖比告诉记者，羊角村是受中国游客青睐的荷兰热门旅游目的地之一。过去一年，来羊角村的中国游客人数快速增加。随着今年夏季中国直飞荷兰的航班增加，羊角村有望迎来更多中国游客。

意大利国家旅游局局长兼首席执行官伊万娜·耶利尼奇说，春节是中国游客到访的高峰期，意大利的自然风光、建筑之美和特色美食是吸引中国游客的重要旅游资源。中国出境游市场潜力巨大，在以龙年春节假期为起点的2024年，预计中国游客赴意大利旅游规模将全面恢复。

2月2日，人们在位于意大利罗马的联合国粮农组织总部体验中国茶艺。新华社记者李京摄

耶利尼奇表示，去年下半年以来，中国游客赴意大利和其他欧洲国家旅游呈现持续回暖态势。对于意大利各类旅游目的地而言，中国游客的到来非常重要。中国游客数量增长不仅将惠及意大利旅游相关产业，还将为“意大利制造”、零售及餐饮等行业带来机遇。

法国巴黎大区旅游局局长克里斯托夫·德克卢在2月初举行的第八届欧中游购资源交易会开幕式上表示，签证难度高等影响中国游客赴法旅游的问题正逐步改善，法国期待更多中国游客的到来，以提振法国旅游业。一些与会旅游业人士还指出，越来越多中国游客正从跟团游转向自由行或小众深度游，旅游服务商也应尽快适应这些变化，规划相应旅游项目。

美国温德姆酒店集团总裁兼首席执行官格奥夫·巴洛蒂在德国接受当地媒体采访时表示，如今飞往德国柏林、法国巴黎等欧洲城市的航班越来越多，中国游客出境游持续恢复令欧洲旅游业受益。

巴洛蒂说，中国游客不仅喜欢在欧洲各国首都逗留，也有兴趣参观其他城市的文化景点。因此，欧洲热门旅游城市和知名度较小的城市都有望感受到中国游客出境游带来的热度。（执笔记者：康逸；参与记者：王湘江、于涛、金晶、刘芳、单玮怡、陈斌杰、杜哲宇、王丽丽、郭文迪、黄泽民、任耀庭、彭卓）

(责编：艾雯、贾文婷)