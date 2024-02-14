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联合国机构报告：迁徙动物物种灭绝风险增加

2024年02月14日09:02 | 来源：新华网
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新华社柏林2月12日电（记者杜哲宇）联合国环境规划署《保护野生动物迁徙物种公约》（CMS）12日发布的一份报告指出，全球迁徙动物的物种数量正在减少，其灭绝风险增加。

CMS是联合国环境规划署于1979年推动签署的旨在保护迁徙物种的国际公约，公约秘书处设在德国波恩。CMS第十四届缔约方大会于12日至17日在乌兹别克斯坦的撒马尔罕举行，这份报告也在大会开幕式上发布。

这份报告说，虽然CMS所列的一些迁徙物种的生存状况有所改善，但其中近一半物种的数量正在下降，22%的物种濒临灭绝，几乎所有被列入CMS的鱼类都面临灭绝威胁；全球范围内的迁徙物种，包括那些未列入CMS的物种，面临着越来越大的灭绝风险；列入CMS的物种中，有75%受到栖息地丧失、退化和碎片化的影响，还有较多物种受到有意捕捉和意外捕获的影响。

报告在发出警示的同时，提出了优先行动建议，包括努力解决非法和不可持续的捕捉迁徙动物及其意外捕获的问题，增加识别、保护、连接和有效管理迁徙物种重要栖息地的行动，加大力度应对气候变化和各种污染问题。

CMS执行秘书埃米·弗伦克尔说，当迁徙物种跨越国界时，它们的生存取决于沿途所有国家的努力。这份报告将有助于支持亟需的政策行动，以确保迁徙物种在世界各地继续繁衍生息。

(责编：艾雯、贾文婷)

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