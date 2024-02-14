新华社耶路撒冷2月13日电（记者吕迎旭 张天朗）以色列总理办公室13日发表声明说，以方当天将派代表团前往埃及首都开罗，就释放被扣押以色列人员事宜同多方进行讨论。

声明说，以色列代表团将由以情报和特勤局（摩萨德）局长巴尔内亚率领，美国中央情报局局长伯恩斯、卡塔尔首相穆罕默德和埃及情报总局局长阿巴斯·卡迈勒将参加在埃及举行的会谈。

以色列军方13日发布战况通报说，以军12日继续推进对加沙地带南部汗尤尼斯地区的军事行动，在该地区打死30多名巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）武装人员。当天，以军在加沙地带中部地区打死约10名巴武装人员。

另据以军本土守备司令部发布的信息，以色列和加沙交界处部分地区13日再次遭到来自加沙地带的火箭弹袭击。

巴勒斯坦加沙卫生部门13日说，过去一天以军在加沙地带的军事行动造成133人死亡、162人受伤。

有关以色列和哈马斯之间停火协议的谈判首轮会议1月28日在法国巴黎举行，卡塔尔首相穆罕默德与美国、以色列以及埃及情报部门负责人参加了会议。由于哈马斯和以色列拒绝面对面谈判，因此埃及和卡塔尔方面事先与哈马斯进行沟通，两国代表再前往巴黎与以色列进行谈判。

以色列总理内塔尼亚胡本月7日表示，拒绝哈马斯提出的关于在加沙地带停火的要求，以军将在几个月内战胜哈马斯，并在战后留在加沙地带以确保当地非军事化。以军12日凌晨对加沙地带南部城市拉法及周边地区发动打击。据巴勒斯坦通讯社报道，打击行动已造成超过100人死亡，另有数百人受伤。

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