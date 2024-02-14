新华社伦敦2月13日电 通讯｜传递乡情亲情 促进文化交流——“四海同春”慰侨访演走进英国伦敦

新华社记者范思翔 吴鲁

“灯火里的中国，青春婀娜……”雨后初霁的英国伦敦特拉法加广场红灯笼高挂，歌声悠扬婉转。舞台上，2024年“四海同春”慰侨访演团欧洲团带来极具中国特色的文艺演出，喜庆节日氛围洋溢，赢得台下观众的欢呼与掌声。

“四海同春”慰侨访演团欧洲团11日至12日在伦敦特拉法加广场和皇家德鲁里巷剧院分别举行两场演出，以歌曲、器乐、杂技等多元艺术形式，向在英华侨华人、留学生等表达了来自祖（籍）国的新春问候和美好祝愿，传递出浓浓乡情与亲情。

2月11日，在英国伦敦市中心的特拉法加广场，演员表演舞狮。新华社发（史蒂芬·程摄）

演出前，中国侨联文化交流部副部长、欧洲团团长郭启华说，在这个中华儿女万家团圆、辞旧迎新的喜庆日子里，“四海同春”慰侨访演团来到伦敦，带着祖（籍）国和亲人的关心和牵挂，与侨胞们、朋友们共度新春佳节，为大家带来乡音、传递乡情、一解乡愁。

演出中，精彩节目接连亮相：《我爱你中国》《灯火里的中国》《在希望的田野上》等经典歌曲传递出炽热情感与奋进力量；杂技《邀月弄影-芭蕾对手顶》《宫商角徵羽-球技》等令观众阵阵惊呼、拍手叫好；民乐合奏《步步高》《赛马》等熟悉旋律在耳边响起，让不少异乡人产生情感共鸣；压轴节目《俏花旦-集体空竹》再现中国传统文化的独特魅力……

青年歌唱家汤非说：“‘一条大河波浪宽，风吹稻花香两岸’的旋律让现场观众一同合唱，那一刻我特别感动与自豪，我觉得这就是融入血液里的家国情怀。”

悠悠天宇旷，切切故乡情。旅居英国20多年的华侨林骅看完演出后格外感慨：“‘四海同春’是我们春节庆祝活动里的一道亮丽风景线。艺术家们不远万里来到这里为我们演出，让我们真切感受到来自祖国的关爱与祝福。”

在英留学生周才淇在观看演出后对记者说：“整场演出不仅节目精彩，气氛也烘托得特别好，看了演出，觉得自己真正过了年。”

2月11日，人们在英国伦敦的新春巡游活动中观看舞龙表演。新华社发（史蒂芬·程摄）

“演出让人印象深刻”“表演得非常棒”……在现场，不少外国人也对演出“点赞”。当地观众塞塔·因德尼说，文化的交流与分享对推进国家间的关系发展非常重要，大家齐聚一堂观看演出是共庆中国新年的一次很好的体验，进一步增进了民众之间的文化交流。

据悉，2024年“四海同春”慰侨访演团欧洲团将前往英国、意大利、荷兰3个国家的6个城市进行7场演出，伦敦是欧洲团首个演出城市。

(责编：艾雯、贾文婷)