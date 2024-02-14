新华社巴西伊瓜苏2月13日电 通讯｜大红灯笼点亮巴西瀑布城

新华社记者周永穗

在世界上最宽的瀑布伊瓜苏瀑布前，大红灯笼高高挂起。高山流水，琴音袅袅，中国和巴西各界友人200余人齐聚一堂，共庆中国龙年新春。

由中国驻巴西大使馆、中国驻圣保罗总领馆和巴西伊瓜苏市政府联合主办的“欢乐春节——瀑布城喜迎中国龙年”文艺表演10日傍晚在伊瓜苏瀑布前上演。

晚会开始前，来自巴西圣保罗的舞龙队和伊瓜苏的舞狮队，在铿锵有力的锣鼓声中，将灵动的“中国龙”带到大瀑布前，让在场观众们感受到了中国龙年的活力。

中国澳门的培正中学艺术团、旅巴华人民乐团和巴西波萨诺瓦乐团带来了精彩的演出。中巴两国演员联袂演奏了《但愿人长久》等多首中巴名曲，并将古筝融入巴西当地音乐，赢得了全场观众一次又一次喝彩。

伊瓜苏市议长莫拉雷斯说，两国民众在此共度春节，不仅体现中华文化的魅力，也彰显巴中人民的友好情谊。伊瓜苏市愿进一步丰富两国人文合作，让更多巴西民众和国际游客了解中国、热爱中国。

去年2月，时任伊瓜苏市议员的莫拉雷斯提出“将中国春节列为官方节日”的议案，并获得该市议会全票通过。如今，中国春节已是伊瓜苏市的官方节日，每年都会举办庆祝活动。

参加演出的巴西乐队歌手比塔尔心情十分激动。她说，自己的表演将两国音乐文化结合在一起，是献给中国新年的一份礼物，希望能为观众带来节日的喜庆体验。

“这场文艺表演让我对中国文化更加了解，艺术家们用音乐征服了我。”伊瓜苏市的居民恩里克说。

中国驻巴西大使馆公参舒建平表示，春节是中华民族最重要的传统节日，也是中华文化的重要载体。“欢乐春节”系列活动作为纪念中巴建交50周年首场重要文化活动，将进一步深化两国交流互鉴、促进民心相通。

天色渐暗，悠扬的古筝声和乐队的歌声，伴着瀑布前的流水虫鸣，回荡在空旷的山谷，精彩的表演让现场观众赞誉不已。

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