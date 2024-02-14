新华社安卡拉2月13日电（记者熊思浩）据土耳其NTV电视台13日报道，该国东部埃尔津詹省伊利奇区一座金矿当天发生矿难，至少9人被困。

这是2月13日在土耳其东部埃尔津詹省伊利奇区拍摄的矿难现场。新华社发（穆斯塔法·卡亚摄）

报道说，当天14时30分左右，该金矿矿区突然发生大面积山体滑坡。在现场负责搜救工作的埃尔津詹省省长哈姆扎·艾多杜说，可能有9至12名矿工被埋，具体人数尚不确定。埃尔津詹市市长贝基尔·阿克松表示，有10至12名矿工失踪。目前搜救工作已全面展开。视频画面显示，山体滑坡席卷了整个山谷，搜救部门在现场部署了救护车，并安装了发电机和夜间照明设备。

这是2月13日在土耳其东部埃尔津詹省伊利奇区拍摄的矿难现场。新华社发（穆斯塔法·卡亚摄）

土耳其内政部长耶尔利卡亚向媒体介绍说，整个矿区当时各类作业人员共有667人。矿难发生后，土耳其灾难和应急管理署紧急从周边省份调集搜救人员，目前现场搜救人员共约400人。

2月13日，救援人员在土耳其东部埃尔津詹省伊利奇区矿难现场工作。新华社发（穆斯塔法·卡亚摄）

土耳其司法部长通奇宣布已开始对矿难展开调查。

2014年5月，土耳其西部马尼萨省索马地区一座煤矿发生严重矿难，造成301人死亡、80多人受伤。

2月13日，救援人员在土耳其东部埃尔津詹省伊利奇区矿难现场工作。新华社发（穆斯塔法·卡亚摄）

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