新华社开罗2月13日电（记者姚兵）据埃及开罗新闻电视台13日报道，当天在埃及首都开罗举行的加沙地带停火谈判取得“积极进展”。

报道说，埃及情报总局局长阿巴斯·卡迈勒、美国中央情报局局长伯恩斯、卡塔尔首相穆罕默德、以色列情报和特勤局（摩萨德）局长巴尔内亚当天在开罗举行会谈，围绕加沙地带停火和释放被扣押人员事宜进行谈判。报道援引埃及一名消息人士的话说，谈判将持续三天。

另据埃及总统府13日发表的声明，埃及总统塞西当天在开罗分别会见伯恩斯和穆罕默德时，敦促各方努力达成停火，保护加沙地带平民。伯恩斯在会谈中对埃及为促进加沙地带停火等作出的不懈努力表示赞赏。双方同意保持磋商和协调，以实现停火、保护平民，落实“两国方案”。塞西与穆罕默德在会谈中警告说，在加沙地带南部城市拉法的军事行动升级将“极其危险”，将加剧当地人道主义灾难。

巴勒斯坦加沙地带卫生部门13日发布的数据显示，以军过去24小时对加沙地带的袭击共造成133人死亡、162人受伤。去年10月7日新一轮巴以冲突爆发以来，以色列在加沙地带的军事行动已造成超过2.84万人死亡、超6.8万人受伤。以色列方面说，冲突造成1400多名以色列人死亡。

(责编：艾雯、贾文婷)