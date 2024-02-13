新华社联合国2月12日电（记者王建刚）中国常驻联合国代表张军12日在安理会审议乌克兰问题公开会上表示，国际社会应该积极劝和促谈，为政治解决乌克兰危机创造积极条件。个别国家应该立即停止拱火浇油，停止破坏国际社会外交努力。

张军说，中方在乌克兰问题上一贯主张，各国主权、领土完整都应该得到尊重，联合国宪章宗旨和原则都应该得到遵守，各国合理安全关切都应该得到重视，一切有利于和平解决危机的努力都应该得到支持。

张军说，9年前，新明斯克协议签署并得到联合国安理会核可，是各方公认的解决乌克兰东部问题的基础性政治文件，具有法律约束力，理应得到有关各方的全面和有效执行。遗憾的是，协议大部分条款迄今未能得到落实，之后又爆发大规模冲突并延宕至今，令人痛惜，值得各方认真反思。

张军表示，中方敦促有关方面积极回应国际社会和平呼声，加强接触，恢复谈判，逐步积累共识，早日实现停火。人类是一个命运共同体，一国安全不能以损害他国安全为代价，地区安全不能以强化甚至扩张军事集团来保障。各国安全利益彼此平等，只有通过对话协商以和平方式解决分歧，推动构建均衡、有效、可持续的安全架构，才能实现普遍安全、共同安全。

张军表示，中国是维护国际和平的坚定力量，始终站在和平一边，站在正义一边。中方愿同国际社会一道，为推动政治解决乌克兰危机等热点问题、维护国际和平安全不懈努力。

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