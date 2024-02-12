在中华文化中，喜庆祥和的春节，体现了和睦、和谐、和平的精神内核。共庆新春是不同文明交流互鉴、美美与共的生动体现，是各国携手同心、共创美好未来的生动体现

在中国，春节是阖家团圆的时刻，神州大地洋溢着喜庆、涌动着活力。与此同时，世界各地的春节庆祝活动也好戏连台。联合国大会通过决议将春节（农历新年）列为联合国假日，近20个国家将春节作为法定节假日，全球约1/5的人口以不同形式庆祝春节，春节民俗活动已走进近200个国家和地区。

在中华文化中，喜庆祥和的春节，体现了和睦、和谐、和平的精神内核。春节成为联合国假日，是践行全球文明倡议、倡导尊重世界文明多样性的务实行动，与联合国倡导的多元、包容文化价值理念一致。全球共庆新春，推动不同文明和谐共处、交流互鉴，促进各国人民相知相亲、携手同行。

共庆新春是不同文明交流互鉴、美美与共的生动体现。“美好的春节洋溢着幸福与祥和气息，促进友谊、和谐与团结”“春节是一个为了更加团结友爱、为每个人创造更美好世界的节日”……外国领导人和国际组织负责人在祝贺新春时表示。春节的文化内涵与各国人民追求幸福生活的愿望高度契合，春节的价值得到越来越多各国人士的认同。连日来，许多国家的政要出席春节庆祝活动，许多国家的民众一起喜迎新春，充分表明加强文明交流互鉴可以将各国人民团结在一起。

共庆新春是各国携手同心、共创美好未来的生动体现。今年的春节是联合国大会通过决议将春节（农历新年）列为联合国假日后的首个农历新年。联合国日内瓦办事处、联合国维也纳办事处、联合国内罗毕办事处等举办丰富多彩的庆祝活动。联合国秘书长古特雷斯发布春节视频致辞，对中国和中国人民坚定支持联合国、多边主义和全球进步表示感谢，表示“只要我们携手共进，就能实现一个可持续、公正与和平的未来”。许多国家的政要也表示，期待加强友好合作，共同应对日益复杂的全球挑战，共同推动构建人类命运共同体。

“龙是中华民族的图腾，具有刚健威武的雄姿、勇猛无畏的气概、福泽四海的情怀、强大无比的力量，既象征着五千年来中华民族自强不息、奋斗进取的精神血脉，更承载着新时代新征程亿万中华儿女推进强国建设、民族复兴伟业的坚定意志和美好愿望。”新的一年，中国将继续坚定不移推进中国式现代化，为中国人民创造更加美好的生活，同时将坚持胸怀天下，携手各方推动构建人类命运共同体，携手迈向更加幸福、美好的明天。

《 人民日报 》（ 2024年02月12日 03 版）

(责编：杨光宇、闫嘉琪)