人民网记者 霍文

10月的乌兰巴托秋意渐浓，首都西南部桑吉诺海尔汗区的乌兰巴托新建中央污水处理厂项目施工现场一派忙碌景象。中蒙两国700余名工程技术人员实行“立体化、满负荷”的多点施工方案，正加紧建设蒙古国最大民生工程——乌兰巴托新建中央污水处理厂项目，力争2025年2月启动试运营。

倾心打造最大民生工程 惠及当地百姓

该项目由中国进出口银行提供融资服务，是“一带一路”建设和中蒙两国务实合作的标志性工程。该项目2019年2月签订合同，由中铁四局集团与北京建工集团联合体共同承建。该污水处理厂建成后日处理污水最高达25万立方米，其中生活污水15万立方米、工业废水10万立方米，将成为蒙古国单体规模最大、最现代化、工艺设计最复杂的污水厂，惠及该国近45%的人口。

由于蒙古国冬季寒冷漫长，完全不具备工程施工条件，因此必须利用入冬前这段时间加紧施工。记者在施工现场看到，混凝土拌合、混凝土浇筑、钢筋绑扎、管道安装、模板安装等多项施工工作同步进行，各工种的工程技术人员紧张有序地完成好自己承担工工作，确保工程质量进度和生产安全，为保质保量按期完工奠定基础。

据中铁四局一公司项目负责人王霁霖介绍，目前项目主体结构完成率接近90%，主要包括工业线初级高效沉淀池主体封顶、污泥浓缩机房主体封顶，建成4座污泥消化罐主体、4座初沉池、8座二沉池等工程。预计明年8月达到通水目标，完成联调联试、设备安装及单机调试。2025年2月蒙古国国家验收组进入与蒙方运营单位的联合运营期。他说，“只有抢工期加快进度，才能保证又好又快地建好这一惠民生工程。”

乌兰巴托市老污水处理厂始建于1964年，处理工艺水平和处理能力远不能满足乌兰巴托的城市发展、人口增长及工业企业增长带来的污水处理压力，不仅对母亲河图拉河造成污染压力逐年增大，同时对下游的鄂尔浑河、色楞格河甚至俄罗斯贝加尔湖产生不同程度的生态影响，急需新建一座规模更大、处理工艺更先进的污水处理厂。

“中国政府融资、中企承建实施了乌兰巴托新建中央污水处理厂项目，建成后将大大改善城市的自然生态，有利于促进下游地区的人居生活环境，增加国家间的友谊与合作，坚持可持续发展，走‘生态保护＋产业发展’的路子，努力将本项目打造成为中蒙俄经济走廊建设中环境治理的合作典范。”王霁霖说。

中国技术标准落地 注重人才本土化

据介绍，该项目聘请了中国最具污水处理设计经验的上海市政设计总院负责设计，参考中国北京、齐齐哈尔等北方城市的污水处理项目建设和运营经验，调集国内富有经验的技术专家和工程师队伍，与蒙方的专家团队一起工作和协商，制定最优的设计方案，选择优质和高效的设备，努力建成中蒙合作的典范项目，像中企建设的蒙古国第一条高速、残疾儿童发展中心等标志性工程那样，使这一项目成为中蒙友谊的又一个象征。

记者来到项目智控中心（BIM室）观看了污水处理工艺流程视频资料。在项目沙盘前，生产副经理毛明亮详细介绍了污水处理工艺流程，包括预处理工艺、生物处理、混凝沉淀及除磷工艺等环节，最后一道程序为紫外线消毒，处理后的水质将达到蒙古国最新的排放标准要求，可直接排入城市河流中。污水处理过程中产生的污泥，将利用生物发酵技术产生沼气回收后发电，产生2兆瓦的清洁电力可用于污水厂的日常供电，凸显绿色环保理念。

蒙古国政府组织多批次官员和专业人员视察该项目，并给予高度赞誉。蒙古国建设与城市建设部项目执行组组长宝勒尔朝伦参观项目后曾表示，新中央污水厂项目是蒙古国目前在建的最大民生工程，很高兴全程参与项目建设，并有机会充分了解和学习中国技术和中国标准，同时进一步促进了两国技术人员交流，增进了双方的相互理解和友谊。

中企十分注重人才本土化，项目建设过程中为当地培养了各工种的技术工人和专业人才。据不完全统计，项目启动以来，累计帮助蒙方1200余人次解决就业，同时为当地培养了钢筋工、木工、架子工等常见建筑业数百名熟练工人，以及焊工、管工、仪表工等新型技术工人。“学校每年安排学生去各工地观摩学习，第一次来到这么大的污水处理厂施工现场，师生们受益匪浅，我们学到了书本上学不到的知识。”蒙古国科技大学建筑技术学院教师巴桑苏伦参观后如是说。

(责编：崔越、杨牧)