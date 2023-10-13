艾达尔·阿姆列巴耶夫接受人民网记者采访

人民网北京10月12日电（徐祥丽、杨倩、褚梦琦）10月17日至18日，第三届“一带一路”国际合作高峰论坛将在北京举行。日前，哈萨克斯坦世界经济政治研究所副所长艾达尔·阿姆列巴耶夫接受人民网记者采访时表示，在“一带一路”倡议提出十周年之际举行第三届“一带一路”国际合作高峰论坛，回顾“一带一路”辉煌成果，展望未来愿景，恰逢其时。

艾达尔表示，哈萨克斯坦是共建“一带一路”的亲密伙伴。10年前，习近平主席在哈萨克斯坦首次提出共同建设“丝绸之路经济带”倡议，10年后的今天，“一带一路”正在创造新的前景。中亚五国是共建“一带一路”的关键国家，第三届“一带一路”国际合作高峰论坛的举行，对于中国和中亚领导人共同磋商“一带一路”的未来措施，勾画进一步发展的战略重点领域，正是一个黄金机会。

在两国领导人的引领下，中哈成功实施了几十个“一带一路”重要合作项目，惠及了两国人民，促进了共同发展。“我亲自走访了一些‘一带一路’项目企业，留下了深刻的印象。”艾达尔说，开设在哈萨克斯坦西部的沥青工厂，令哈萨克斯坦不仅满足了自身沥青产品需要，还满足了整个中亚的需求；中国公司在哈萨克斯坦开展菜籽油加工、奶粉制造等业务，为当地农民创造了机会，产品广销到中国和东南亚市场；通过与中国江苏连云港共建过境货物运输通道，哈萨克斯坦得以加入海运国际贸易行列。“这是实现经济机会多元化的绝佳典范”，他表示，“这些具体事例表明，‘一带一路’倡议取得的辉煌成就是水到渠成的必然结果。”

艾达尔说，尽管当今世界经济处于困难和动荡局面，但展望未来十年，“一带一路”的前景乐观。他指出，“一带一路”本质上也是一种基于合作与发展的反危机方案。“面对需要国际社会共同克服的问题，我们要一起撸起袖子，共同探讨。未来十年将是我们工作相当密集的10年，但这些工作将带来有效的成果，造福于‘一带一路’共建国家。”

“‘一带一路’不仅仅是经济合作、设施联通项目，更是一个真正的民心相通工程，将各国人民更紧密地联系在一起。”艾达尔表示，“以人为本”是“一带一路”的核心要义之一，这一倡议将人们紧紧团结在一起，让不同国家的人们可以在交流互鉴中发现自己的潜力。只要以善意对待其他民族和国家，友好沟通、合作互动，一切复杂的难题都将迎刃而解。

艾达尔认为，“一带一路”最终的愿景将是实现人类命运共同体。“这是一个充满希望的愿景，是我们共同的梦想。哈萨克斯坦与中国、与共建‘一带一路’国家的梦想是相通的，都是希望国家之间和平共处、兼容互补、共同发展。这个梦想正与‘一带一路’协同发展、合作、友谊、共同繁荣的理念相契合。”

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