新华社北京10月13日电 综合新华社驻外记者报道：以色列军方13日发表声明，称出于“人道主义”原因，要求加沙地带北部所有居民撤往南部地区，这引发巴勒斯坦、地区国家以及阿拉伯国家联盟（阿盟）等方面的强烈批评。同日，巴勒斯坦总理阿什提耶警告以色列不要向加沙地带派遣地面部队，认为这将导致“灾难性后果”。

以色列军方13日早晨发表视频声明，要求加沙地带北部所有居民撤往南部地区，称要求撤离出于“人道主义”原因，是“为了保证加沙北部居民的安全”。声明说，哈马斯向以色列发动战争，以军正在加沙地带开展军事行动，要求加沙地带北部所有居民撤离是出于安全考虑。

对此，多家巴勒斯坦媒体援引哈马斯媒体办公室的回应报道说，这是以色列方面的“虚假宣传”和“心理战”，呼吁巴勒斯坦人不要被误导。联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处在社交媒体表示，已将其机构和工作人员迁至加沙地带南部。

阿盟13日发表声明，谴责以色列要求加沙地带北部居民撤往南部的要求，认为这是以色列犯下的“新的战争罪行”，呼吁国际社会团结起来，制止以色列的所作所为。声明说，阿盟秘书长盖特已紧急致信联合国秘书长古特雷斯，要求后者“制止以色列犯下新的战争罪行”。

巴勒斯坦卫生部12日说，巴以新一轮冲突爆发以来，以色列已经在加沙地带和约旦河西岸打死1843名巴勒斯坦人，另有6638人受伤。联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处同日发表声明说，自巴以冲突升级以来，加沙地带已有超过34万人流离失所。

哈马斯下属武装派别卡桑旅13日发表声明称，以色列过去一天空袭加沙地带已致13名人质死亡，其中包括外国人（非以色列人）。另据巴勒斯坦媒体报道，巴以双方13日下午在约旦河西岸多个地区发生冲突，造成至少7人死亡。

巴勒斯坦总理阿什提耶12日发表电视讲话，警告以色列不要向加沙地带派遣地面部队，而“任何地面入侵都将带来灾难性后果”。他说，巴勒斯坦领导层现在的首要任务是制止以色列对加沙地带的“侵略”。他呼吁国际社会遏制这种“侵略”，并表示巴勒斯坦领导层正与埃及合作，开辟人道主义走廊为加沙地带提供援助。

约旦国王阿卜杜拉二世13日在安曼会见到访的美国国务卿布林肯时强调，要开放紧急人道主义走廊，以便向加沙地带运送急需的医疗和救援物资，同时强调要保护平民，并努力平息当前的冲突。阿卜杜拉二世对任何强行将巴勒斯坦人驱离巴领土或造成他们流离失所的企图提出警告，呼吁要防止危机蔓延到邻国或使难民问题恶化。他强调有必要加强国际努力以制止加沙地带局势升级，并防止其蔓延到约旦河西岸。

12日，阿卜杜拉二世在安曼会见到访的巴勒斯坦总统阿巴斯。双方认为加沙地带人道主义危机正不断恶化，呼吁制止局势升级。双方敦促有关方面开放紧急人道主义走廊，以便向加沙地带运送急需的医疗和救援物资，并确保当地水电供应。

正在黎巴嫩访问的伊朗外长阿卜杜拉希扬13日强调，黎巴嫩和伊朗一致认为，有必要立即停止占领者对手无寸铁的巴勒斯坦人民犯下的战争罪行。阿卜杜拉希扬表示，对加沙的侵略将引发地区战争。他呼吁为巴勒斯坦人民提供公正和全面的解决方案。

黎巴嫩总理米卡提12日呼吁包括联合国安理会在内的国际社会力促停火，展开谈判。米卡提强调，“阿拉伯和平倡议”是实现和平并赋予巴勒斯坦人合法权利的唯一路线图。黎巴嫩外交部长哈比卜12日呼吁国际社会向以色列施压，迫使其停止战争，呼吁通过建立独立的巴勒斯坦国来公正、永久和全面地解决问题，实现和平。

美国国家安全委员会战略沟通协调员约翰·柯比12日表示，美国无意也未计划向以色列派遣地面部队。他说，以方已明确表示，“任何情况下都不欢迎”外国军队进入该国领土。

挪威外交大臣维特费尔特12日表示，以色列对加沙地带实施全面封锁是不可接受的。以色列有义务确保加沙地带平民获得人道主义援助。她还表示，当务之急是冲突各方必须立即停止暴力行为并避免任何可能导致局势进一步升级的行动。实现持久和平的唯一途径是重启以色列和巴勒斯坦之间的政治谈判进程。

俄罗斯外交部12日发表声明说，以色列空军当天袭击叙利亚大马士革和阿勒颇国际机场跑道是对叙利亚主权和国际法基本准则的严重侵犯。该武力行动可能引发极危险后果，导致整个地区局势升级。

法国总统马克龙12日晚就巴以局势发表电视讲话时说，巴以冲突已造成13名法国侨民丧生，另有17人失踪。

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