新华社北京10月13日电 中共中央政治局委员、外交部长王毅13日在北京同欧盟外交与安全政策高级代表博雷利举行第十二轮中欧高级别战略对话。

王毅表示，中方高度重视对欧关系，视欧盟为多极世界中重要和独立的一极，中欧关系有着内在逻辑，不受第三方影响和干扰。今年是中欧建立全面战略伙伴关系20周年，双方已全面恢复各层级交往，特别是绿色、数字、经贸领域高层会晤成功举行，形成新的共识和成果，展现了中欧关系的韧性和活力。

王毅强调，当前，国际形势变乱交织，世界处于关键十字路口。我们要通过战略对话，树立正确相互认识，坚持伙伴关系定位，夯实政治互信，避免误解误判；要为年底前的领导人会晤作好充分准备，推进对话合作，坚持相互开放，扩大贸易投资，反对“脱钩断链”，活跃人文交流；要妥善处理分歧，扫清合作障碍，确保中欧关系健康稳定发展；要高举多边主义旗帜，共同应对国际地区热点，为世界提供更多稳定性和确定性。

博雷利表示，欧盟重视对华关系，致力于发展建设性和稳定的欧中关系。欧中经贸合作符合双方利益。欧盟不会对中国关闭大门，不会打贸易战，无意限制中国发展，乐见中国繁荣稳定。期待同中方加强应对气候变化等领域合作。

双方就乌克兰危机、巴以冲突交换了意见，一致认为应推动政治解决有关问题。

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