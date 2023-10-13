新华社北京10月13日电 题：在更大范围、更深层次、更高水平上推进高质量共建“一带一路”——专访外交部副部长马朝旭

新华社记者郑明达、董雪

第三届“一带一路”国际合作高峰论坛举行前夕，外交部副部长马朝旭接受新华社记者专访，介绍本届高峰论坛筹备、共建“一带一路”10年来成就及对全球经济发展事业的重大意义等。

他表示，中方期待同各方一道，为新时期高质量共建“一带一路”擘画新蓝图，为实现各国共同发展的美好愿景增添新动力，为构建人类命运共同体作出新贡献。

本届高峰论坛是我国今年最重要的主场外交

第三届“一带一路”国际合作高峰论坛将于10月17日至18日在北京举行。

“举办第三届‘一带一路’国际合作高峰论坛，是我国今年最重要的主场外交，也是‘一带一路’倡议10周年最隆重的活动。”马朝旭说，习近平主席将出席高峰论坛开幕式发表主旨演讲，并为来华出席高峰论坛的嘉宾举行欢迎宴会和双边活动。

马朝旭介绍，本届高峰论坛主题为“高质量共建‘一带一路’，携手实现共同发展繁荣”。除开幕式外，将举办3场高级别论坛，围绕互联互通、绿色发展、数字经济主题进行深入交流，并结合贸易畅通、民心相通、智库交流、廉洁丝路、地方合作、海洋合作等议题平行举办6场专题论坛。论坛期间，还将举行“一带一路”企业家大会。

马朝旭说，本届高峰论坛将发表一份主席声明，梳理总结与会各方达成的共识，明确下阶段推进高质量共建“一带一路”的合作方向及重点领域。论坛还将发布一份多边合作成果文件清单、一份务实合作项目清单，全面梳理汇总3场高级别论坛、6场专题论坛框架内形成的各项成果。企业家大会上，中外企业还将商签一批合作项目。

总结宝贵经验 擘画新的蓝图

马朝旭说，到目前为止，来自140多个国家、30多个国际组织的代表已确认与会，包括有关国家领导人、国际组织负责人、部长级官员及工商界、学术机构、民间组织等各界人士。参会嘉宾注册人数已超过4000人。

从目前情况看，本届高峰论坛预计达成的成果相当丰富，既有合作文件类、合作倡议类、合作机制类成果，又有项目类、资金类、举措类成果，总量有望超越前两届高峰论坛。

他表示，与会各方都是为合作而来，为支持“一带一路”倡议而来，为推动共同发展而来。在当前的国际形势下，本届高峰论坛将充分展示“一带一路”中国倡议、全球响应、世界共赢的鲜明特点，体现党的二十大以来全面推进中国特色大国外交的新进展，对外传递世界各国团结、合作、共赢的积极信号，为世界提供正能量、注入稳定性。

“中方期待同各方一道，以本届高峰论坛为契机，总结回顾共建‘一带一路’10年来的宝贵经验，为新时期高质量共建‘一带一路’擘画新蓝图，为实现各国共同发展的美好愿景增添新动力，为构建人类命运共同体作出新贡献。”他说。

“一带一路”是一个开放包容的倡议

马朝旭从四个方面总结“一带一路”倡议的重要作用——

为世界经济增长注入强大动力。10年来，共建“一带一路”取得实打实、沉甸甸的成就，形成了3000多个合作项目，拉动上万亿美元投资规模。中欧班列畅通运行，西部陆海新通道做大做强，“空中丝绸之路”扩能提速，大大提升共建“一带一路”国家的互联互通水平，有力促进经贸投资等各领域合作。

为各国共同发展带来宝贵机遇。共建“一带一路”帮助合作伙伴搭乘中国发展“快车”，支持各国消除贫困、增加就业、改善民生，落实联合国2030年可持续发展议程。中国企业在共建国家建设的境外经贸合作区已为当地创造超过42万个就业岗位。鲁班工坊、“光明行”、菌草技术、杂交水稻、青蒿素等一批“小而美”民生工程成功实施，产生广泛的经济社会积极效应。

为完善全球治理提供可行方案。共建“一带一路”践行共商共建共享的全球治理观，坚持对话而不对抗、拆墙而不筑墙、融合而不脱钩、包容而不排他，推动全球治理朝着更加公正合理的方向发展。

为中国经济发展作出重要贡献。通过共建“一带一路”，中国对外开放的大门越开越大，中国经济与世界经济进一步融合，为构建新发展格局提供了有力支撑。

马朝旭表示，“一带一路”是一个开放包容的倡议。我们将坚持平等相待、友好协商，积极推进“一带一路”倡议同各国发展战略对接。

凝聚共识、总结经验、规划未来

“10年来，共建‘一带一路’合作取得丰硕成果，惠及广大合作伙伴及亿万普通民众。”他表示，中方期待以第三届“一带一路”国际合作高峰论坛为新起点，同各方一道，凝聚共识、总结经验、规划未来，推动“一带一路”国际合作走深走实，不断取得新进展。

“我们将坚持共商共建共享的‘黄金法则’，坚持开放、绿色、廉洁的合作理念，坚持高标准、可持续、惠民生的发展目标，同合作伙伴一道，在更大范围、更深层次、更高水平上推进高质量共建‘一带一路’，向着共同发展繁荣的目标不断迈进。”马朝旭说。

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