人民网阿斯塔纳10月13日电 （记者李强）10月12日，西北工业大学哈萨克斯坦分校在阿拉木图市启用仪式在“阿里·法拉比”哈萨克斯坦国立大学图书馆大厅举行。中国驻阿拉木图总领事蒋薇，西北工业大学校党委书记、中国工程院院士李言荣，哈萨克斯坦总统顾问奥塔尔巴耶夫，哈萨克斯坦科学和高等教育部副部长塔尔格特及各界代表出席此次活动。

揭牌仪式。中国驻阿拉木图总领馆供图

蒋薇对西北工业大学哈萨克斯坦分校成功落地表示热烈祝贺，并指出，为响应两国元首在中国—中亚峰会上的重要提案，在两国主管部门的大力支持下、两校领导周密部署，仅用5个月时间将分校由蓝图变为现实，为即将举行的第三届“一带一路”国际合作高峰论坛献上了一份特殊的“礼物”，切实助力中哈务实合作高质量发展。

中国驻阿拉木图总领事蒋薇致辞。中国驻阿拉木图总领馆供图

奥塔尔巴耶夫致辞表示，“阿里·法拉比”哈萨克斯坦国立大学在哈萨克斯坦高校中具有重要的地位，西北工业大学是中国工科实力强劲的高水平研究型大学。分校合作得到双方的大力支持，希望西北工业大学哈萨克斯坦分校建设进一步促进各领域的合作，推动哈中友谊再上新台阶。

李言荣在致辞中对西北工业大学哈萨克斯坦分校发展提出了三点设想，一是以人才培养为抓手，推动两国教育模式深度融合；二是以硕士培养为切口，推动高水平办学；三是以人才培养为桥梁，推进科研合作协同创新。他表示希望同学们成为融通中哈教育精髓、掌握新技术的好青年；希望同学们积极互学互鉴，成为中哈交流的友好使者；希望同学们增强学习本领，努力成为未来的栋梁人才。

目前，西北工业大学与“阿里·法拉比”哈萨克斯坦国立大学签署了全面合作办学备忘录，明确培养方案、教学安排、管理机制等方面系统合作，全力保障分校高水平办学。

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