人民网塔什干10月13日电 （记者李强）10月11日，中国驻乌兹别克斯坦大使馆和乌兹别克斯坦中亚国际研究所联合举办“‘一带一路’十周年：中亚国家新机遇“研讨会。中国驻乌兹别克斯坦大使于骏、乌兹别克斯坦外交部副部长乌斯曼诺夫、中亚各国驻驻乌兹别克斯坦大使发表致辞，中国及中亚各国智库专家代表出席研讨会并发言。

嘉宾合影。人民网记者 李强摄

于骏在致辞中表示，“一带一路”倡议是构建人类命运共同体的生动实践。10年来，“一带一路”倡议成为汇聚合作共识、凝聚发展力量的重要实践平台。全球已有150多个国家和国际组织同中方签署共建“一带一路”合作文件，中亚五国实现“全覆盖”，互联互通布局不断完善。中吉乌公路、中塔公路、中哈原油管道、中国—中亚天然气管道，就是当代“丝路”；日夜兼程的中欧班列，不绝于途的货运汽车，往来不歇的空中航班，就是当代“驼队”。

于骏强调，世界银行报告显示，全面实施“一带一路”倡议将使参与国贸易往来增加4.1%，到2030年将每年为全球带来1.6万亿美元收益。中国已经连续多年成为中亚五国主要贸易伙伴，2022年，中国与中亚贸易额突破700亿美元。中方为乌兹别克斯坦提供优惠贷款，在能源、基础设施、工业等领域实施40多个重要项目，大力支持“新乌兹别克斯坦”建设，提升当地民生福祉。两国各层级交往和人员往来日益频密切，世代友好理念不断深入人心。

中国驻乌兹别克斯坦大使于骏致辞。人民网记者 李强摄

乌兹别克斯坦副外长乌斯曼诺夫表示，10年来，世界见证了“一带一路”倡议的高速发展和巨大影响。乌方是共建“一带一路”的参与者、贡献者、受益者，愿同中方继续推进高质量共建“一带一路”，深化经贸、交通、科技、绿色能源领域合作，为中亚地区发展注入新动力。

与会嘉宾从不同视角高度评价共建“一带一路”的重要意义、丰硕成果和广阔前景，表示愿同中方携手，在交通走廊、绿色能源、数字经济、应对气候变化、教育文化等领域深挖合作潜力，推动取得更多务实成果，助力本地区发展振兴，共同谱写丝绸之路时代新篇。

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