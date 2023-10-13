人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

共建“一带一路”让伊拉克民众受益——

“我们的幸福生活从中企到来后开始”

2023年10月13日21:42 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网巴士拉10月13日电 （管克江、文学军）近日，在伊拉克哈法亚天然气处理厂项目机械竣工庆典上，我们又见到了伊拉克当地建筑公司ITM的创始人奥德。奥德坐在陆地巡洋舰吉普车里，一身西服革履，身后是一名翻译，这与他十几年前骑着破旧摩托车、穿着棕色夹克衫来项目部找活干时的样子有了天壤之别。

奥德原本是伊拉克东南部米桑省哈法亚油田附近的一户农民，家中有6个儿子、2个女儿，日子过得紧紧巴巴。2011年，当他得知中企要帮助伊拉克开发建设哈法亚油田，便带着儿子、女婿和几名乡邻来到中国石油工程建设有限公司哈法亚项目找活干。那时的奥德他们只有十一、二个人，工具也只有几把铁锹和几辆小推车。

刚来项目找工作的奥德（右一）。中国石油工程建设有限公司供图

刚来项目找工作的奥德（右一）。中国石油工程建设有限公司供图

为了帮助更多当地民众就业，履行企业社会责任，项目部决定把营地的花坛修建、道路花砖铺设等简单工作交给奥德与同伴，并提供了施工机具。奥德他们不会说英语、不会看图纸，也不太懂技术，项目部专门安排了阿语翻译、土建技术员和技术工人，手把手教他们基础支模、钢筋绑扎、混凝土浇筑和沥青防腐处理等，并通过翻译讲解技术要领：混凝土养护时间长短、砂浆配比会影响强度，垒墙之前要将砖充分浸泡，钢筋绑扎要保证一定的锚固长度……既授之以鱼，又授之以渔。

奥德说：“中方人员非常有耐心，手把手地教会了我们很多土建技术。”从最初的花砖铺设，到后来的篮球场、食堂基础，奥德和他的同伴土建施工能力逐步提高，后来还注册成立了自己的建筑公司。

2013年，共建“一带一路”倡议正式提出。奥德的ITM公司也迎来了大发展。这一年，哈法亚油田二期地面开发设施开始建设。奥德的公司获得了二期中心处理站及站外井口的部分土建工作。2014年9月，哈法亚二期建设提前50天投产，1000万吨产能目标顺利实现。奥德也收到了项目结算给他的工程款。

2015年，中国和伊拉克建立战略伙伴关系，并签署共建“一带一路”合作文件。中伊在能源、基建等领域的合作深入发展。奥德的公司与中方伙伴关系更加紧密。中方的企业文化和员工奋斗精神让奥德深为敬佩。他说：“我们和来自中国的大企业合作，不能只是干活，我们还要学习中方先进的管理和企业文化，学习中国人的聪明智慧、吃苦耐劳。”中国石油工程建设有限公司中东地区公司总经理蒋峰介绍，与其他当地公司相比，ITM公司的员工更勤奋，能吃苦，服从管理，质量和健康环保安全意识较高。“他们也跟中方一样坚持开早会，对员工进行安全提示。”

十年来，ITM公司从中国石油工程建设有限公司、中石油其他单位、中海油以及西方石油公司获得了不少合同，公司业务不断扩大。从最初土建施工，发展到钢结构、电气仪表施工、后勤服务等，拥有了300多名员工、上百台机械设备、2个混凝土搅拌站，成为当地颇有实力的建筑工程公司之一。

现在，奥德的大儿子在米桑省阿玛拉市开设了自己的房地产公司；二儿子单独注册了建筑公司；三儿子负责采购、人员管理；四儿子阿拉·阿卜杜拉是公司在哈法亚天然气处理厂项目现场施工的总经理，每天都会到现场检查施工进度和质量。十年前，奥德一家人住在几间低矮的土房子里，现在他给每个孩子都盖了大房子，自家的会客厅可以容纳100人。

在奥德公司上班的伊拉克当地工人也换了新形象。他们配置了统一带logo的工装，劳动保护齐全，上下班有自己的班车。刚开始，他们吃午餐多是坐在路边，简单吃张薄饼卷西红柿。现在，公司建起了自己的营地，不仅有宽大的办公室，还有专门的员工餐厅。

ITM公司员工。中国石油工程建设有限公司供图

ITM公司员工。中国石油工程建设有限公司供图

奥德的经历是中企助力伊拉克当地民众改善生活的一个例子。中国石油工程建设有限公司执行董事李小宁说，共建“一带一路”遵循的原则是共商共建共享，秉持的理念是让更多当地民众有实实在在的获得感、幸福感。中企走出海外，要赢得好口碑，除了工程质量过硬，更要造福当地、惠及当地。

据不完全统计，十年来，中国石油工程建设有限公司累计为伊拉克当地创造就业机会6000多个，招聘伊拉克当地雇员455人。公司还在伊拉克巴士拉省建立培训中心，无偿为当地村民开展焊接、脚手架等技能培训，帮助村民就业，并提供生活补助。截至目前，中心累计培训当地人员8000多人次，其中安全培训7000多人次。

奥德（右一）和儿子阿拉·阿卜杜拉参加近日举行的哈法亚天然气处理厂项目机械竣工仪式。中国石油工程建设有限公司供图

奥德（右一）和儿子阿拉·阿卜杜拉参加近日举行的哈法亚天然气处理厂项目机械竣工仪式。中国石油工程建设有限公司供图

“只要是当地人能干的工作，我们都分包给当地人干。附近村庄的许多居民放下手中的放羊鞭，成为项目上的石油工人。”中国石油工程建设有限公司中东地区公司负责人张友森说。据介绍，奥德所在的爱阿优者村，几乎所有的适龄劳力都能在油田找到相关工作。

在奥德家里和办公室墙上的明显位置，挂着他和哈法亚项目几任项目经理的照片。“我们的幸福生活从中企到来后开始，没有中国石油工程建设有限公司，就没有我们的今天。”

“共建‘一带一路’为伊拉克提供了更大发展机遇，更多伊拉克老百姓找到了工作，改善了生活。哈法亚天然气项目已经机械竣工。过不了多久，项目正式投产后，油田燃烧伴生气的火炬就会灭掉，我们的天会更蓝、空气会更好，电力供应也会更加稳定。” 阿拉·阿卜杜拉说：“等我的孩子长大了，我要送他们去中国上大学，好好学中文，和更多中国人交朋友、谈合作。”

(责编：崔译戈、刘慧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部