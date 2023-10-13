人民网巴士拉10月13日电 （管克江、文学军）近日，在伊拉克哈法亚天然气处理厂项目机械竣工庆典上，我们又见到了伊拉克当地建筑公司ITM的创始人奥德。奥德坐在陆地巡洋舰吉普车里，一身西服革履，身后是一名翻译，这与他十几年前骑着破旧摩托车、穿着棕色夹克衫来项目部找活干时的样子有了天壤之别。

奥德原本是伊拉克东南部米桑省哈法亚油田附近的一户农民，家中有6个儿子、2个女儿，日子过得紧紧巴巴。2011年，当他得知中企要帮助伊拉克开发建设哈法亚油田，便带着儿子、女婿和几名乡邻来到中国石油工程建设有限公司哈法亚项目找活干。那时的奥德他们只有十一、二个人，工具也只有几把铁锹和几辆小推车。

刚来项目找工作的奥德（右一）。中国石油工程建设有限公司供图

为了帮助更多当地民众就业，履行企业社会责任，项目部决定把营地的花坛修建、道路花砖铺设等简单工作交给奥德与同伴，并提供了施工机具。奥德他们不会说英语、不会看图纸，也不太懂技术，项目部专门安排了阿语翻译、土建技术员和技术工人，手把手教他们基础支模、钢筋绑扎、混凝土浇筑和沥青防腐处理等，并通过翻译讲解技术要领：混凝土养护时间长短、砂浆配比会影响强度，垒墙之前要将砖充分浸泡，钢筋绑扎要保证一定的锚固长度……既授之以鱼，又授之以渔。

奥德说：“中方人员非常有耐心，手把手地教会了我们很多土建技术。”从最初的花砖铺设，到后来的篮球场、食堂基础，奥德和他的同伴土建施工能力逐步提高，后来还注册成立了自己的建筑公司。

2013年，共建“一带一路”倡议正式提出。奥德的ITM公司也迎来了大发展。这一年，哈法亚油田二期地面开发设施开始建设。奥德的公司获得了二期中心处理站及站外井口的部分土建工作。2014年9月，哈法亚二期建设提前50天投产，1000万吨产能目标顺利实现。奥德也收到了项目结算给他的工程款。

2015年，中国和伊拉克建立战略伙伴关系，并签署共建“一带一路”合作文件。中伊在能源、基建等领域的合作深入发展。奥德的公司与中方伙伴关系更加紧密。中方的企业文化和员工奋斗精神让奥德深为敬佩。他说：“我们和来自中国的大企业合作，不能只是干活，我们还要学习中方先进的管理和企业文化，学习中国人的聪明智慧、吃苦耐劳。”中国石油工程建设有限公司中东地区公司总经理蒋峰介绍，与其他当地公司相比，ITM公司的员工更勤奋，能吃苦，服从管理，质量和健康环保安全意识较高。“他们也跟中方一样坚持开早会，对员工进行安全提示。”

十年来，ITM公司从中国石油工程建设有限公司、中石油其他单位、中海油以及西方石油公司获得了不少合同，公司业务不断扩大。从最初土建施工，发展到钢结构、电气仪表施工、后勤服务等，拥有了300多名员工、上百台机械设备、2个混凝土搅拌站，成为当地颇有实力的建筑工程公司之一。

现在，奥德的大儿子在米桑省阿玛拉市开设了自己的房地产公司；二儿子单独注册了建筑公司；三儿子负责采购、人员管理；四儿子阿拉·阿卜杜拉是公司在哈法亚天然气处理厂项目现场施工的总经理，每天都会到现场检查施工进度和质量。十年前，奥德一家人住在几间低矮的土房子里，现在他给每个孩子都盖了大房子，自家的会客厅可以容纳100人。

在奥德公司上班的伊拉克当地工人也换了新形象。他们配置了统一带logo的工装，劳动保护齐全，上下班有自己的班车。刚开始，他们吃午餐多是坐在路边，简单吃张薄饼卷西红柿。现在，公司建起了自己的营地，不仅有宽大的办公室，还有专门的员工餐厅。

ITM公司员工。中国石油工程建设有限公司供图

奥德的经历是中企助力伊拉克当地民众改善生活的一个例子。中国石油工程建设有限公司执行董事李小宁说，共建“一带一路”遵循的原则是共商共建共享，秉持的理念是让更多当地民众有实实在在的获得感、幸福感。中企走出海外，要赢得好口碑，除了工程质量过硬，更要造福当地、惠及当地。

据不完全统计，十年来，中国石油工程建设有限公司累计为伊拉克当地创造就业机会6000多个，招聘伊拉克当地雇员455人。公司还在伊拉克巴士拉省建立培训中心，无偿为当地村民开展焊接、脚手架等技能培训，帮助村民就业，并提供生活补助。截至目前，中心累计培训当地人员8000多人次，其中安全培训7000多人次。

奥德（右一）和儿子阿拉·阿卜杜拉参加近日举行的哈法亚天然气处理厂项目机械竣工仪式。中国石油工程建设有限公司供图

“只要是当地人能干的工作，我们都分包给当地人干。附近村庄的许多居民放下手中的放羊鞭，成为项目上的石油工人。”中国石油工程建设有限公司中东地区公司负责人张友森说。据介绍，奥德所在的爱阿优者村，几乎所有的适龄劳力都能在油田找到相关工作。

在奥德家里和办公室墙上的明显位置，挂着他和哈法亚项目几任项目经理的照片。“我们的幸福生活从中企到来后开始，没有中国石油工程建设有限公司，就没有我们的今天。”

“共建‘一带一路’为伊拉克提供了更大发展机遇，更多伊拉克老百姓找到了工作，改善了生活。哈法亚天然气项目已经机械竣工。过不了多久，项目正式投产后，油田燃烧伴生气的火炬就会灭掉，我们的天会更蓝、空气会更好，电力供应也会更加稳定。” 阿拉·阿卜杜拉说：“等我的孩子长大了，我要送他们去中国上大学，好好学中文，和更多中国人交朋友、谈合作。”

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