人民网记者管克江 任皓宇

夏秋之交，伊拉克南部米桑省的酷热天气开始慢慢减退。经过一千多个日夜的紧张工作，近日，由中企投资、建设和运营的哈法亚天然气处理厂项目迎来了机械竣工。该项目投产后将成为伊拉克历史上首个成规模的油气联动项目，每年可减少二氧化硫排放量近3万吨，生产的液化石油气每年可实现50亿千瓦时的发电量，有效缓解当地家庭用电困难。

出席机械竣工仪式的伊拉克石油部副部长阿里·马利基表示，哈法亚天然气处理厂对伊拉克天然气工业发展的意义重大。“共建‘一带一路’为伊拉克经济民生改善作出重要贡献，欢迎更多中国企业参与伊拉克经济建设。”

“体现高质量共建‘一带一路’的中企担当”

哈法亚天然气处理厂项目所在的哈法亚油田是伊拉克七大油田之一，目前年产油2000万吨。该油田也是中国石油天然气股份有限公司（以下简称“中国石油”）在海外最大规模的作业者项目，自2012年投产以来，为伊拉克石油产能提高、战后经济重建、民生条件改善提供重要助力。

在伊拉克的油区采访，经常能见到熊熊燃烧的“火炬”。因地面配套系统不完善等原因，伊拉克石油开采过程中产生的伴生气大部分只能直接燃烧处理。据世界银行统计，伊拉克是世界第二大伴生气燃烧国。每年空烧掉180亿立方米伴生气的同时，伊拉克要从邻国进口数十亿立方米的天然气用于发电，并还需进口电力以弥补当地用电缺口。不仅如此，未经处理的伴生气燃烧后对环境造成污染。为此，伊拉克政府一直呼吁与各方伙伴加强合作，提升伊拉克的天然气处理能力，改善经济民生。但由于天然气处理投资巨大、周期长、技术难度大，许多跨国油气企业还在项目研究评价阶段。

哈法亚天然气处理厂项目是中国石油响应伊拉克民生需求的实际行动。据介绍，项目主要功能为收集和处理哈法亚油田三个中心油气处理厂的伴生气和凝析液，可有效减少该地区油田伴生气放空燃烧，保护环境。同时，处理后的干气还可以输送到下游电站作为发电用气，缓解电力供应紧张。

中国石油（伊拉克）哈法亚公司总经理方甲中表示，共建一带一路以高标准、可持续、惠民生为目标。“哈法亚天然气处理厂是一个绿色环保项目。项目建成后，哈法亚油田的伴生气将得到充分利用，对当地经济社会可持续发展作出实实在在的贡献，体现高质量共建‘一带一路’的中企担当”。

项目总承包商中国石油工程建设有限公司执行董事李小宁表示，在项目启动之初，公司就确立了将哈法亚天然气处理厂项目建成中伊“一带一路”合作典范工程的目标，全力保障项目建设。接下来，公司将开展项目工艺系统试运投产以及性能测试工作，确保项目一次投产成功。

“助力更多民众过上幸福生活”

哈法亚天然气处理厂项目具有重要的环保、民生、经济和社会价值，得到伊方高度关注。今年上半年，伊拉克副总理兼石油部部长哈扬和电力部部长泽德等曾专程到哈法亚天然气处理厂项目参观。哈扬表示：“中国石油积极克服困难，稳步推进天然气处理厂建设，为解决当地民生问题作出突出贡献。”

在项目机械竣工庆典仪式上，伊拉克石油部副部长阿里·巴哈德利表示：“哈法亚天然气处理厂项目将对伊拉克经济社会发展、民生改善和生态环境保护带来积极作用。”他说，伊中友好源远流长、双边关系不断发展。“在共建‘一带一路’框架下，伊中在能源、基建、电力等各个领域开展紧密合作。中方已经成为伊拉克经济重建进程中最重要的伙伴之一。我们期待更多中企来到伊拉克。”

“哈法亚天然气处理厂项目是中东地区规模最大的天然气处理厂项目之一，是伊拉克石油开发领域的重要里程碑，民生意义重大。”伊拉克米桑省省长阿里·达瓦伊表示，共建“一带一路”合作帮助伊拉克经济发展、提高当地民众生活水平，增进了伊中友谊。“希望未来双方可以在能源领域开展更多合作，助力更多民众过上幸福生活。”

米桑石油公司总裁侯赛因·拉比表示，在共建‘一带一路’项目的过程中，中国企业为伊拉克的工程建设和石油开发作出巨大贡献。伊方愿同中方加大油气领域合作。

中国石油集团副总经理张道伟表示，能源合作是中伊共建“一带一路”的主轴。中国石油秉持合作共赢理念，已在伊拉克多个油田执行开发项目。哈法亚天然气处理厂项目建成后将实现节能减排和环境保护、天然气保供，同时极大缓解米桑省电力短缺问题。未来，中方将同伊各方伙伴加强合作，建设“一带一路”能源合作伙伴关系，共促可持续发展。

“让我们的未来发展有了更多可能”

哈法亚天然气处理厂项目建设过程中为伊拉克当地员工和民众提供了更多工作机遇、市场机遇、发展机遇。

中石油（伊拉克）哈法亚公司工程部主管纳杰夫说，作为米桑省居民，他和当地民众对消除燃烧的“火炬”充满期待。作为一名工程师，多年来他的职责之一就是定期跟踪哈法亚天然气处理厂项目建设进展，这让自己更加感到一份责任感。纳杰夫向记者展示了一份电子文档，上面密密麻麻列着项目进展数据。“哈法亚天然气处理厂项目重要性超越了地区范畴。我们同伊拉克石油部、米桑石油公司等保持着密切沟通，向他们逐月、逐周甚至逐日汇报进展。”他说，项目对伊拉克人才培养也具有重要意义。“伊拉克对天然气处理的需求特别大。作为伊历史上首个油气联动项目，哈法亚天然气处理厂项目将为伊拉克的天然气工业发展培养更多人才。”

纳杰夫说，他两个月前刚访问过北京和西安。“伊拉克和中国都有着悠久历史。伊拉克人民对中国人民有着友好感情。伊拉克正在全力开展经济建设，中国有着强大的工程建设能力，我们希望伊中合作能够更加紧密。”

“和中国企业的合作让我有了改变命运的机会。”哈法亚天然气处理厂项目分包商奥德·阿卜杜拉说，最开始他和家人及同村的村民一起来中国企业的项目上干一些铺路、修建花圃等小活，后来在中国同事帮助下，他们逐渐掌握了基础支模、钢筋绑扎、混凝土浇筑等技术，开始组建起了自己的施工队伍。如今，他成立的建筑公司已拥有300多名员工、上百台机械设备。

“我的朋友都很羡慕我能到中国企业工作。”项目伊拉克籍工程师纳沙阿特说，在中国企业工作有规范的培训学习方案，面对困难时同事们总是相互帮助，毫无保留地传授经验。他说，哈法亚天然气处理厂项目既涉及发电用气供给，又能为当地带来更多经济和生态效益，所以当地民众十分关注项目建设进展。“加入中国企业以来，我对共建‘一带一路’有了更多了解，这些项目不仅从待遇等方面改善着我们的生活，更重要的是让我们的未来发展有了更多可能。

(责编：于洋、杨牧)