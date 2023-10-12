人民网曼谷10月12日电 （记者孙广勇）达卡消息：中企投资承建的孟加拉国首个集中式风电项目——科克斯巴扎尔风电项目10月12日并网发电，投产仪式在孟加拉国首都达卡和北京两地连线举行。

孟加拉国科巴风电项目俯瞰。国家电投供图

科巴风电项目位于孟加拉国东南部城市科克斯巴扎尔，由国家电投五凌电力投资开发，2021年9月开工建设，装机容量66兆瓦，共安装22台风机。项目投产后，年发电量约1.45亿千瓦时。

孟加拉国科巴风电项目首台风机吊装。国家电投供图

该项目是中孟两国在共建“一带一路”倡议框架下建设的孟加拉国首个集中式风电项目，对提高孟加拉国可再生能源比重、促进新能源消费和节能减排发挥重要作用。

作为该国首个集中式风电项目，中国方案助力当地风电建设实现“零”的突破。针对当地年平均风速低于5.5米每秒的情况，投资建设单位国家电投五凌电力选定最新技术的低风速风力发电机组，并根据孟加拉国风资源实际情况，将风机叶片长度从70.5米增加到78米，增大扫风面积。针对孟加拉国沿岸气旋灾害频繁、冲积平原地质基础差等难题，将塔筒直径从4.22米增加至4.58米，轮毂高度从120米降至110米，有效提高了风机抗台风能力。

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