新华社北京10月10日电 巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）一名高级官员9日说，哈马斯7日大规模偷袭以色列行动系少数哈马斯高层指挥官策划，就连伊朗、黎巴嫩真主党等哈马斯最紧密的盟友也没有提前得到通报。

这是10月9日在以色列南部城市阿什凯隆拍摄的遭火箭弹袭击的汽车。新华社记者陈君清摄

以色列军方发言人10日说，以军已恢复对南部边境的“完全控制”，在当地发现大约1500具巴方武装渗透人员的尸体。

“少数人”策划

哈马斯海外领导人之一阿里·巴拉凯9日在黎巴嫩首都贝鲁特的办公室接受美联社采访时说，偷袭以色列行动由五六名加沙地带哈马斯高层指挥官策划，伊朗和黎巴嫩真主党不清楚行动何时开始。

他否认美国《华尔街日报》所谓伊朗伊斯兰革命卫队“圣城旅”指挥官协助哈马斯策划偷袭行动并于上周在贝鲁特会晤时同意动手的报道。

“只有少数加沙地带哈马斯指挥官知道行动开始时间。”巴拉凯说。

巴拉凯承认，伊朗和黎巴嫩真主党过去帮助哈马斯，不过自2014年以色列发动加沙战争后，哈马斯一直在自行生产火箭弹并训练作战人员。他说，如果以色列试图摧毁加沙地带，他相信伊朗和黎巴嫩真主党会加入战斗。

美国白宫国家安全委员会发言人约翰·柯比9日说，美方“尚未看到确凿、实质性证据显示伊朗直接参与或提供资源、策划”这次偷袭。

巴拉凯还否认这次偷袭旨在破坏美国推动的沙特阿拉伯同以色列关系正常化谈判。他说，正是以色列政府过去一年来一系列行为，包括多次挑衅性进入阿克萨清真寺，促使哈马斯采取行动。

他还说，哈马斯认为以色列计划暗杀哈马斯领导人。

自己也“吃惊”

巴拉凯说，哈马斯对于此次偷袭行动攻击所及范围之大感到震惊，称原本预期以军会阻止或限制巴方武装人员渗透。

10月9日，在以色列南部城市阿什凯隆，伤员被送至一家医院。新华社记者陈君清摄

哈马斯7日早晨向以色列发射数千枚火箭弹，同时出动大批武装人员，炸开以色列用于封锁加沙地带的隔离墙，动用摩托车、皮卡车、快艇、动力滑翔伞等，从陆海空三线攻入以色列境内，以方毫无防备，损失惨重，继而猛烈报复。

按照以色列方面说法，巴方武装渗透人员打死900多名以色列军人和平民，挟持150多人。据美联社报道，巴方武装渗透人员袭击22个地点，深入以色列境内至多24公里。

“（以军）这种大崩溃让我们吃惊，”巴拉凯说，“我们原本计划取得一些成果并挟持一些人用于交换囚犯。这支军队是一只纸老虎。”

巴拉凯声称，哈马斯仅调动近2000名武装人员渗透进入以色列，而哈马斯在加沙地带有4万名武装人员。

以色列军方发言人理查德·海赫特10日上午说，以军在以色列境内发现大约1500具巴方武装渗透人员尸体，以军现已有效控制南部地区，对隔离墙一带“恢复完全控制”。从9日晚开始，没有哈马斯武装人员渗透越境。

美联社说，不清楚以方发布的这一数字是否同巴方发布的死亡人数有重合之处。巴方早些时候说，自以色列7日开始空袭以来，加沙地带和约旦河西岸共有704人死亡，以色列称其中数百人是哈马斯武装人员。

以军大动员

巴拉凯说，哈马斯将用在偷袭中挟持的以色列人交换所有关押在以色列监狱的阿拉伯人，以及因为资助哈马斯而在美国坐牢的巴勒斯坦人。

哈马斯下属武装派别“卡桑旅”发言人阿布·奥贝达9日晚放话称，如果以色列在“没有提前警告”的情况下轰炸加沙地带平民住宅，每轰炸一次，“卡桑旅”就会杀死手中的一名以色列平民。

以色列外交部长埃利·科亨警告哈马斯不得伤害任何人质，否则“这一战争罪行永远不会被遗忘”。以色列总理本雅明·内塔尼亚胡已经任命一名前军方领导人负责应对被挟持者和人员失联危机。

以军已宣布征召30万预备役军人，为最终对加沙地带进行地面反击做准备。这是以色列数十年来最大规模动员。以军发言人乔纳森·孔里库斯接受美国有线电视新闻网采访时说，以军任务是确保哈马斯在冲突结束时不再具备任何军事能力。

以色列上一次派地面部队攻入加沙地带还是在2014年7月至8月。这场加沙战争持续50天，超过2200名巴勒斯坦人和70多名以色列及外国人死亡、上万人受伤。

巴拉凯说，哈马斯已经准备好同以色列打一场长期战争，为各种情况做好防备，手里的火箭弹够用很久。（胡若愚）

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