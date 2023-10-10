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白宫证实美国援助以色列军需“已在路上”

2023年10月10日19:17 | 来源：新华网
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　　新华社北京10月10日电 巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）和以色列爆发新一轮冲突后，美国如何向以色列提供军事支持备受关注。美国国家安全委员会战略沟通协调员约翰·柯比9日证实，美方军事援助“已在路上”。

这是1月20日在美国首都华盛顿拍摄的白宫。新华社记者刘杰摄

这是1月20日在美国首都华盛顿拍摄的白宫。新华社记者刘杰摄

　　哈马斯武装人员本月7日突袭以色列境内军民目标，导致重大人员伤亡。以军随后对加沙地带实施多轮空袭。目前，新一轮巴以流血冲突已经导致双方包括大量平民在内1500余人丧生、数千人受伤。

　　继美国国防部长劳埃德·奥斯汀宣布美方已在东地中海部署“福特”号航母打击群以加强美军在地中海地区“威慑”力量后，柯比证实，美方提供的第一批军事援助“已经在运往以色列的路上”。

　　美联社援引柯比的话说，美方预计随着弹药持续消耗，以方会提出“新的安全援助要求”，美方对此将“尽力、尽快”满足。另据路透社报道，美国提供的第一批安全援助物资将于数天后抵达以色列。

这是2021年8月26日在美国弗吉尼亚州阿灵顿拍摄的五角大楼。新华社记者刘杰摄

这是2021年8月26日在美国弗吉尼亚州阿灵顿拍摄的五角大楼。新华社记者刘杰摄

　　一名不愿公开姓名的美国国防部官员告诉路透社，美国此次向以色列提供了大量防空装备和弹药。按照这名官员说法，拜登政府还在核查美军库存并与军工企业沟通，以确保对以色列的军事支持。

　　柯比承诺美国与以色列“共进退”，但强调美国无意调动地面部队介入冲突。

　　美联社注意到，尽管美国军方最近提高155毫米口径炮弹等重要军需产能，但相关生产线仍未能全速运转。美联社评论，鉴于乌克兰同样急需美国军事援助，美方能否向以方快速提供弹药引发关注。

6月29日，在美国首都华盛顿，国会大厦笼罩在烟雾中。新华社记者刘杰摄

6月29日，在美国首都华盛顿，国会大厦笼罩在烟雾中。新华社记者刘杰摄

　　对此，白宫表态谨慎。据美联社报道，拜登政府恐将不得不面临援乌还是援以的选择，而此前援乌议题已在国会触发共和党极端保守派强烈反对，并成为导致共和党籍众议长凯文·麦卡锡遭罢免的原因之一。

　　美国陆军部长克里斯蒂娜·沃穆思9日在首都华盛顿出席一场会议时呼吁国会尽快通过相关拨款法案，以同时向以色列和乌克兰提供各自急需的武器弹药。她说：“我们需要国会提供更多支持。”

　　眼下，美国国会众议院因议长被罢免而难以推动对以援助议题；参议院则正值休会，定于下周复会。

　　就美国政府在巴以冲突中的作用，华盛顿近东政策研究所研究员戴维·马科夫斯基说，美方并未敦促双方克制，而是“为以色列提供一切所需”。法新社评论，美方再次扮演了以色列“明确支持者”的角色。

　　以色列目前已全面封锁加沙地带，切断加沙地带水电供应。以方此举令联合国担忧加沙地带人道主义危机加剧。联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯敦促各方允许联合国向加沙地带提供人道主义援助。（王逸君）

(责编：崔译戈、刘慧)

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