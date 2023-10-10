新华社维也纳10月10日电 第二届气候变化与核能作用国际大会9日在维也纳开幕。中国国家原子能机构主任张克俭率团出席会议并阐述中方立场。

张克俭在大会高级别论坛上做主旨发言，全面介绍中国政府坚持创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，积极安全有序发展核能，助力实现碳达峰碳中和目标的举措成就，以及中方关于更大发挥核能作用，应对全球气候变化的立场主张。

张克俭表示，中国是应对全球气候变化事业的积极参与者和坚定行动派。过去10年，中国以年均3%的能源消费增速，支撑了年均6.5%的经济增长。目前，非化石能源发电装机容量占比已超过50%。中国政府将核能作为构建清洁低碳能源体系、实现双碳目标的重要选择。2022年，全国在运核电机组累计发电量4178亿千瓦时，减少二氧化碳排放3.1亿吨。预计到2025年，在运核电装机规模将达到7000万千瓦；到2035年，在运核电装机规模有望达到1.5亿千瓦。

张克俭指出，核能在应对全球气候变化、实现能源低碳转型进程中的作用毋庸置疑、优势不可替代。和平利用核能是国际原子能机构所有成员国享有的正当权利，要加大对发展中国家的支持和援助，坚持开放合作、共同发展，反对将和平利用核能政治化；要携手营造公平正义的发展环境，构建协同创新的发展格局，固守安全第一的发展原则，让核能为共建清洁美丽世界作出更大贡献。

本次会议为期5天，共有来自80多个国家和20多个国际组织的近500名代表参会。会议期间，中方举办了“应对气候变化的中国核能解决方案”主题展览和“中国利用核能应对气候变化的良好实践”主题边会等配套活动。

会议期间，张克俭会见了国际原子能机构总干事格罗西，重申中方在日本福岛核污染水排海问题上的立场、关切和主张，强调国际社会必须对日方不负责任的排海行为进行严格国际监督，确保有关行为不对全球海洋环境和人民健康造成长期危害。格罗西表示，充分理解并高度重视中方有关立场和关切，愿进一步同中方就福岛核污染水排海长期国际监测问题加强沟通与合作。

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