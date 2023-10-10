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这些重大基础设施，让“一带一路”更加联通

2023年10月10日16:48 | 来源：新华社
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　　设施联通是共建“一带一路”的优先领域。

　　在马尔代夫，跨海大桥连通岛屿；在黑山,高速公路穿越群山；在老挝，中老铁路沿线草木葱茏……十年来，中国与共建国家持续推进陆、海、天、网“四位一体”互联互通，一个个重大基础设施项目落地生根、开花结果，托举起当地民众繁荣发展的梦想，也为全球经济注入新的活力。

　　雅万高铁高速动车组停靠在雅万高铁德卡鲁尔动车所附近（8月17日摄）。新华社记者徐钦 摄

　　雅万高铁：为地区经济发展“提速”

　　当地时间10月2日，印尼和东南亚第一条高速铁路——雅万高铁正式启用。雅万高铁全长142公里，最高设计时速350公里，通车后雅加达到万隆的通行时间由过去的3个多小时缩短至40多分钟。

　　这条铁路由中国铁路总公司与4家印尼国有企业签署协议成立合资公司后共同建设和运营，是共建“一带一路”倡议和中印尼两国务实合作的标志性项目。8年来，两国建设者同心协力，开展了全方位、全要素、全系统合作。

　　从东非第一条电气化铁路亚吉铁路，到区域互联互通“大动脉”蒙内铁路，从使老挝由“陆锁国”变“陆联国”的中老铁路，到实现东南亚“最快速度”的雅万高铁……十年来，中国与共建国家铺筑发展振兴路，促进了增长、传播了技术、增加了就业、改善了民生，迈向共同发展、共同繁荣。

　　新贝尔格莱德-苏尔钦段高速公路：畅通区域运输“大动脉”

　　今年4月1日，由中国企业承建的塞尔维亚E763高速公路新贝尔格莱德-苏尔钦段建成通车。该路段是E763高速公路的起始段，连接贝尔格莱德市区与已完工的E763高速公路苏尔钦-奥布雷诺瓦茨段，全长7.9公里。

　　项目通车后，E763高速公路通车总里程达到140公里，把塞尔维亚西南部的大中城市纳入首都1小时经济圈，惠及人口超过400万，不仅方便当地居民出行，也有利于促进整个巴尔干地区互联互通和经贸往来。

　　建设、竣工、通车。十年来，中国企业以“中国方案”破解共建国家公路建设技术难题，与共建国家合作建设了柬埔寨首条高速公路、孟加拉国首条高架快速路等项目。

　　比雷埃夫斯港：崛起为地中海领先集装箱大港

　　大型货轮在港口停靠，集装箱成排码放，桥吊高耸林立……波光粼粼的爱琴海畔，希腊比雷埃夫斯港一派繁忙。

　　十余年来，在中国远洋海运集团与希腊方面携手努力下，比港从一度亏损的港口，逐步发展为如今的地中海第一、欧洲第四大港口，成为“一带一路”上的耀眼明珠。

　　在“一带一路”倡议下，焕发生机的不仅是比港。十年来，中国企业与共建国家携手，在港口数字化转型、投资建设等方面持续发力，汉班托塔港、瓜达尔港等港口正带动所在国家产业升级，有效推动区域经济发展。

　　7月10日，“东方比雷埃夫斯”号大型集装箱船抵达希腊最大港口比雷埃夫斯。新华社发

　　埃塞俄比亚博莱国际机场新航站楼：助力打造非洲航空枢纽

　　2019年，在埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴，由中国企业承建的博莱国际机场新航站楼正式启用。新航站楼是博莱国际机场改扩建工程项目的一部分，于2015年启动建设，历经4年努力高质量完成。

　　新航站楼投入运营后，埃塞俄比亚政府继续邀请中国企业参与博莱国际机场改扩建工程，致力于将其打造为非洲地区航空运输中心。2022年，博莱国际机场改扩建工程二期项目正式竣工；如今，改扩建工程三期项目正稳步推进。

　　巴基斯坦瓜达尔新国际机场、柬埔寨暹粒吴哥国际机场……十年来，多个机场在共建国家拔地而起，在投资、建设过程中不乏中国企业的身影。

　　巴西美丽山特高压输电项目：“电力高速公路”飞越亚马孙

　　近年来，中国和巴西合作建设了一条“电力高速公路”：巴西美丽山水电站特高压直流送出一期和二期工程先后建成投运，一期项目输电线路长度为2084公里，二期项目输电线路长度为2539公里，且沿途损耗极低。这是我国首个特高压“走出去”项目。

　　项目一期、二期工程均采用±800千伏特高压直流技术，投入运行后将亚马孙流域丰富的水电资源，源源不断输送到千里之外的里约热内卢、圣保罗等地，满足超过2200万人的用电需求，同时为巴西提供2.5万个直接就业岗位。

　　这是2022年9月30日在巴西里约热内卢拍摄的美丽山特高压输电二期项目里约换流站（无人机照片）。新华社记者王天聪 摄

　　这是中国与共建国家在新型基础设施领域深入合作的一个缩影。据了解，近年来，中国三大电信运营商海外服务网络已经遍及40余个国家，铺设出新型基础设施的“高速路”；国家电网、南方电网等企业积极与共建国家加强规则标准对接互认与应用，推动中国技术、中国标准、中国装备“走出去”，助力“一带一路”建成创新之路。

　　传统基础设施项目合作扎实推进，新型基础设施项目合作亮点纷呈，规则标准等“软联通”水平显著提升，“六廊六路多国多港”的互联互通架构基本形成……高质量共建“一带一路”，已经从理念转化为行动，从愿景转化为现实，从倡议转化为全球广受欢迎的公共产品。（记者王希、叶昊鸣、任军）

(责编：刘叶婷、徐祥丽)

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