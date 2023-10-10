10月9日，在加沙地带南部城市拉法，人们从以色列空袭后的建筑中抬出一名搜寻到的民众。新华社发（哈立德·奥马尔摄）

巴勒斯坦加沙地带卫生部门和以色列媒体9日晚公布的数据显示，巴以新一轮冲突死亡人数升至约1600人。以色列当天出动直升机空袭黎巴嫩南部部分地区。请跟随新华社前方记者，三分钟速览昨夜今晨巴以战事新情况—→

死亡人数升至约1600人

巴勒斯坦加沙地带卫生部门9日晚发表声明说，以色列军队袭击加沙地带已造成687人死亡、3726人受伤。以色列媒体当晚报道，巴以新一轮冲突已造成900多名以色列人丧生。

10月9日，一名妇女抱着小孩在加沙地带南部城市汗尤尼斯的一所学校躲避以色列空袭。新华社发（亚西尔·库迪摄）

以色列卫生部消息说，以全国各大医院接收的受伤者人数升至2741人。以政府官员在接受新华社记者采访时表示，预计伤亡人数还会上升。据以军消息，目前以军仍在南部与越境进入以色列的巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）武装人员交火。

巴勒斯坦消息人士9日告诉新华社记者，以军当天下午对加沙城进行了密集空袭，至少86栋建筑物受损。

当天，以色列国防部长加兰特说，已指示以军“全面封锁”巴勒斯坦加沙地带。

哈马斯下属武装派别卡桑旅发言人阿布·乌拜达9日晚发表声明说，哈马斯已经做好长期战斗的准备，并为一切可能性做好准备。

以军空袭黎巴嫩

以色列军方9日说，以军当天出动直升机对黎巴嫩南部部分地区实施空袭。

以军方还表示，其部队打死多名从黎巴嫩越境进入以方区域的武装人员，以士兵正继续搜索这一区域。

这是10月8日在以色列北部靠近黎巴嫩的边境区域拍摄的以色列军用车辆。新华社发（阿亚尔·马戈林摄/基尼图片社）

另据黎巴嫩媒体报道，除直升机空袭外，以军当天还对黎巴嫩境内部分目标进行炮击。

以色列军方已要求靠近以黎边境的28个以方村庄的居民躲进防空洞，应对可能发生的火箭弹袭击。

黎巴嫩真主党9日发表声明说，真主党当晚用制导导弹和迫击炮弹袭击了以色列北部黎以边境附近的以军军营，以报复以色列当天在黎巴嫩南部的袭击造成真主党数名成员丧生。

古特雷斯呼吁打破恶性循环

联合国秘书长古特雷斯9日就巴以局势发表谈话，呼吁有关方面打破恶性循环，通过谈判实现巴以乃至中东地区的长期稳定。

10月9日，在位于纽约的联合国总部，联合国秘书长古特雷斯（后左）在记者会上就巴以局势发表谈话。新华社发（联合国供图/保罗·菲尔盖拉斯摄）

古特雷斯当天在记者会上说，最近的巴以暴力冲突并非凭空而降，而是源于56年占领和政治解决无望所导致的长期冲突。以色列必须能够看到其合法的安全需求得到满足，巴勒斯坦人必须能够看到实现其独立建国的清晰前景。只有通过满足双方愿景的谈判达成和平，才能为巴以乃至更广大的中东地区人民带来长期稳定。

古特雷斯对以色列宣布对加沙地带进行“全面封锁”深感忧虑。他说，加沙地带的人道局势此前已极其严峻，以色列的封锁势必导致局势急剧恶化。加沙地带急需医疗设备、食品、燃料等人道物资以及人道救援人员的准入，各方应允许联合国对加沙地带无助的巴勒斯坦人进行紧急人道救助，国际社会应为此提供支持。

国际社会呼吁政治对话

10月9日，以色列空袭中受伤的儿童在加沙城的一家医院接受治疗。新华社发（里泽克·阿卜杜勒贾瓦德摄）

俄罗斯外长拉夫罗夫9日在莫斯科与到访的阿拉伯国家联盟秘书长盖特举行会谈并共同会见记者。拉夫罗夫表示，巴勒斯坦问题的解决不能再拖延，联合国有关决议必须得到执行。美国正在破坏各方协调解决巴勒斯坦问题的努力，试图垄断调解进程，使巴以对话偏离政治解决方案。

盖特说，持续不断的冲突是联合国有关决议未得到执行的结果。由于缺乏政治解决巴勒斯坦问题的尝试，类似冲突局势仍将持续。他呼吁就巴以冲突局势建立政治对话，推动相关问题得到公正解决。

埃及总统府9日发表声明说，埃及总统塞西当天和阿联酋总统穆罕默德通电话，讨论巴以冲突问题。声明说，两国领导人同意加强磋商，推动外交努力，阻止流血冲突，确保地区稳定与安全。（综合新华社驻外记者报道，编辑：刁泽、王丰丰、郑昊宁、陈玉芬）

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