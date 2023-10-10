10月9日，在位于纽约的联合国总部，联合国秘书长古特雷斯在记者会上就巴以局势发表谈话。新华社发（联合国供图/保罗·菲尔盖拉斯摄）

新华社联合国10月9日电（记者尚绪谦）联合国秘书长古特雷斯9日就巴以局势发表谈话，呼吁有关方面打破恶性循环，通过谈判实现巴以乃至中东地区的长期稳定。

古特雷斯当天在记者会上说，最近的巴以暴力冲突并非凭空而降，而是源于56年占领和政治解决无望所导致的长期冲突。以色列必须能够看到其合法的安全需求得到满足，巴勒斯坦人必须能够看到实现其独立建国的清晰前景。只有通过满足双方愿景的谈判达成和平，才能为巴以乃至更广大的中东地区人民带来长期稳定。

10月9日，在位于纽约的联合国总部，联合国秘书长古特雷斯（后左）在记者会上就巴以局势发表谈话。新华社发（联合国供图/保罗·菲尔盖拉斯摄）

古特雷斯对以色列宣布对加沙地带进行“全面封锁”深感忧虑。他说，加沙地带的人道局势此前已极其严峻，以色列的封锁势必导致局势急剧恶化。加沙地带急需医疗设备、食品、燃料等人道物资以及人道救援人员的准入，各方应允许联合国对加沙地带无助的巴勒斯坦人进行紧急人道救助，国际社会应为此提供支持。

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