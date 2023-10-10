新华社加沙/耶路撒冷10月9日电（记者柳伟建 吕迎旭）巴勒斯坦加沙地带卫生部门9日晚发表声明说，以色列军队袭击加沙地带已造成687人死亡、3726人受伤。以色列媒体当晚报道，巴以新一轮冲突已造成900多名以色列人丧生。

以色列卫生部消息说，以全国各大医院接收的受伤者人数升至2741人。以政府官员在接受新华社记者采访时表示，预计伤亡人数还会上升。据以军消息，目前以军仍在南部与越境进入以色列的巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）武装人员交火。

巴勒斯坦消息人士9日告诉新华社记者，以军当天下午对加沙城进行了密集空袭，至少86栋建筑物受损。

哈马斯下属武装派别卡桑旅发言人阿布·乌拜达9日晚发表声明说，哈马斯已经做好长期战斗的准备，并为一切可能性做好准备。

据巴勒斯坦通讯社9日报道，巴勒斯坦总统阿巴斯当天与联合国秘书长古特雷斯通电话。阿巴斯呼吁联合国立即进行干预，制止以色列对巴勒斯坦人民的侵略，并强调了向加沙地带提供医疗援助的重要性。古特雷斯表示，联合国正与有关各方进行接触，避免局势持续升级。

以色列和巴勒斯坦7日爆发新一轮军事冲突，哈马斯当天对以色列发起军事行动，以军则对加沙地带展开多轮空袭。冲突目前仍在持续。

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