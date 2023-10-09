新华社北京10月9日电 综合新华社驻外记者报道：以色列国防部长加兰特9日说，已指示以军“全面封锁”巴勒斯坦加沙地带。据以色列和巴勒斯坦医疗机构最新消息，冲突已造成1300多人死亡，5000多人受伤。

以能源部长卡茨同在9日表示，他已下令切断以色列对加沙地带供水。此前，以色列能源部已宣布切断对加沙地带的供电。加沙地带三分之二供电来自以色列。

以色列和巴勒斯坦7日爆发新一轮军事冲突。9日，以军证实在南部多处地点与巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）武装人员交火。

巴勒斯坦加沙地带卫生部门9日说，以色列军队袭击加沙地带已造成巴方约560人死亡、2900人受伤。同一天，哈马斯下属武装派别卡桑旅说，以色列对加沙地带的空袭造成4名以色列被俘人员丧生，另有多名卡桑旅人员死亡。

设于东耶路撒冷的联合国人道主义事务协调厅巴勒斯坦办公室8日晚发表声明说，巴以新一轮冲突已导致加沙地带至少1.75万个家庭、超过12万人流离失所，约7.3万人在加沙地带多所学校里避难。联合国已启动位于加沙地带的紧急避难所。

以色列卫生部9日确认，冲突已造成至少800名以色列人死亡、2506人受伤。以色列一个救援组织8日夜称，在以色列与加沙地带边境附近举行的一个音乐会现场发现260名以色列人遗体，哈马斯武装人员枪杀了这些以色列人。

美国国防部长奥斯汀8日发表声明说，他已下令将美国“福特”号航母打击群部署至地中海东部地区。美国还将向该地区增派F-35和F-16等型号战斗机。他说，美国政府将迅速为以方提供弹药等额外装备和资源，首批安全援助将于数天后运抵以色列。

俄罗斯外长拉夫罗夫9日在莫斯科与到访的阿拉伯国家联盟秘书长盖特举行会谈并共同会见记者。拉夫罗夫表示，巴勒斯坦问题的解决不能再拖延，联合国有关决议必须得到执行。美国正在破坏各方协调解决巴勒斯坦问题的努力，试图垄断调解进程，使巴以对话偏离政治解决方案。

盖特说，持续不断的冲突是联合国有关决议未得到执行的结果。由于缺乏政治解决巴勒斯坦问题的尝试，类似冲突局势仍将持续。他呼吁就巴以冲突局势建立政治对话，推动相关问题得到公正解决。

据约旦王宫声明，约旦国王阿卜杜拉二世8日与巴勒斯坦总统阿巴斯通电话。阿卜杜拉二世重申约旦对巴勒斯坦正义事业的坚定立场，呼吁在“两国方案”的基础上公正、全面解决巴勒斯坦问题。阿卜杜拉二世当天还分别与法国总统马克龙、阿联酋总统穆罕默德等就巴以局势通电话。

一名巴方消息人士8日透露，卡塔尔正在斡旋哈马斯和以色列之间的一项换俘协议：哈马斯方面释放被俘虏的以色列妇女，以换取以色列释放其监狱中的巴勒斯坦妇女。卡塔尔寻求在美国支持下达成该协议。以色列政府官员9日说，并未就此与哈马斯展开谈判。

埃及总统府9日发表声明说，埃及总统塞西当天和阿联酋总统穆罕默德通电话，讨论巴以冲突问题。声明说，两国领导人同意加强磋商，推动外交努力，阻止流血冲突，确保地区稳定与安全。

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