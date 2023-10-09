2017年7月22日，在美国弗吉尼亚州诺福克海军基地，一架海军陆战队MV-22B鱼鹰旋翼机降落在“福特”号航母上。新华社记者殷博古摄

新华社北京10月9日电 巴勒斯坦与以色列新一轮冲突已致双方超过1100人死亡、超过4000人受伤，其政治经济影响正急剧“外溢”。美国方面8日表示将在地中海部署航母群，以显示对盟友以色列的支持并“加强地区威慑”。国际市场原油价格9日出现上涨，业界人士认为此次冲突对全球经济信心构成冲击。

美国宣布派出航母

美国国防部长奥斯汀8日宣布，与总统拜登详细讨论后，他下令在东地中海部署“杰拉尔德·R·福特”号航母打击群，另外将“迅速”向以色列提供弹药等更多援助。除航母外，打击群包括一艘巡洋舰和4艘驱逐舰。另外，美军还增加在这一地区的战机，包括F-35、F-16、F-15和A-10。

奥斯汀称，此举旨在加强美军在地中海地区的“威慑”力量。如有必要，将进一步强化这一“威慑”。

这是2021年8月3日在美国弗吉尼亚州阿灵顿拍摄的美国国防部所在地五角大楼。新华社记者刘杰摄

拜登当天与以色列总理内塔尼亚胡通电话。双方称，“需要确保以色列的敌人不会认为在当前局势下有机可乘”。

“福特”号是美国最新和最先进的现役航母。据美联社报道，“福特”号航母打击群已经在地中海，近期与意大利海军在爱奥尼亚海举行了演习。

与以色列对抗的巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）谴责美方派遣航母是“实际上参与针对我们人民的入侵”。

联合国秘书长古特雷斯7日发表声明，敦促通过外交努力避免冲突扩大，强调暴力不能解决巴以冲突，只有落实“两国方案”、恢复和谈才能实现持久和平。

原油价格攀升 全球经济信心受挫

路透社9日分析，此次冲突给本就因乌克兰危机升级受到冲击的全球稳定带来新的不确定性，打击市场信心，且妨碍全球范围遏制通货膨胀的努力。

国际清算银行总经理阿古斯丁·卡斯滕斯说，石油和股票市场可能因新一轮巴以冲突立即受到冲击。9日，国际市场原油价格上涨。

路透社分析，中东是全球主要产油区，而且是苏伊士运河、霍尔木兹海峡等主要国际航道所在地，外界将密切关注主要石油交易国以及像伊朗、沙特阿拉伯这样的产油大国所作反应，以判断原油价格是否会继续攀升。未来几天债券和股票市场交易行情也会显示出市场对巴以冲突产生影响的预判。

除影响原油价格，新一轮巴以冲突还对全球经济信心构成冲击。按照路透社说法，定于本月在摩洛哥举行的国际货币基金组织和世界银行年会将着重评估处于波动中的全球经济的走势。同时，各国中央银行不仅要应对可能发生的新一轮通货膨胀，同时还要缓解经济信心遭受的冲击。

路透社分析，新一轮巴以冲突的影响将随着时间流逝变得更加清晰，冲突持续时间、激烈程度以及是否会外溢到其他地区等将成为关键因素。（记者：惠晓霜、王逸君；编辑：徐晓蕾、王丰丰、马骁、刁泽、陈玉芬）

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