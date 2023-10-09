新华社北京10月9日电 巴勒斯坦与以色列7日爆发新一轮大规模冲突。路透社9日分析，这场冲突给本就因乌克兰危机升级受到冲击的全球稳定带来新的不确定性，打击市场信心，且妨碍全球范围遏制通货膨胀的努力。

美国北方信托银行首席经济师卡尔·坦嫩鲍姆表示，任何经济不确定性都会妨碍政策制定，增加风险溢价，“尤其考虑到”发生冲突的地点位于全球主要产油区。

坦嫩鲍姆指出，市场走向将遵从具体的经济情景，此轮冲突是否会打破过往长期的平衡状态仍有待观察。

国际清算银行总经理阿古斯丁·卡斯滕斯说，石油和股票市场可能因新一轮巴以冲突立即受到冲击。9日，国际市场原油价格上涨。

路透社分析，中东是全球主要产油区，而且是苏伊士运河、霍尔木兹海峡等主要国际航道所在地，外界将密切关注主要石油交易国以及像伊朗、沙特阿拉伯这样的产油大国所作反应，以判断原油价格是否会继续攀升。未来几天债券和股票市场交易行情也会显示出市场对巴以冲突产生影响的预判。

除影响原油价格，新一轮巴以冲突还对全球经济信心构成冲击。按照路透社说法，定于本月在摩洛哥举行的国际货币基金组织和世界银行年会将着重评估处于波动中的全球经济的走势。同时，各国中央银行不仅要应对可能发生的新一轮通货膨胀，同时还要缓解经济信心遭受的冲击。

4月10日，在美国首都华盛顿，行人从世界银行大楼前走过。新华社记者刘杰摄

美国联邦储备委员会的货币政策同样可能受影响。美国III资本管理公司首席经济师卡里姆·巴斯塔说，冲突可能导致油价攀升，给“通胀和经济增长前景”两方面都带来挑战，美联储需要确定物价上涨和经济增长放缓哪个才是更令人担忧的问题。

路透社分析，新一轮巴以冲突的影响将随着时间流逝变得更加清晰，冲突持续时间、激烈程度以及是否会外溢到其他地区等将成为关键因素。（王逸君）

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