新华社北京10月9日电 伊朗常驻联合国代表团8日否认伊朗与巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）7日对以色列的大规模偷袭有关联，认为以方这种说法的目的是试图为其自身情报失败转移视线。

美国国务卿安东尼·布林肯早些时候说，暂无证据显示伊朗指挥或在幕后策划这次袭击，伊朗尚未支取先前通过与美方“换囚”而解冻的60亿美元资金。

伊朗常驻联合国代表团8日在一份声明中说，伊朗坚定支持巴勒斯坦，“然而，我们不参与巴勒斯坦的回击，因为这次行动完全是巴勒斯坦自己的决定”。

按照这份声明的说法，哈马斯这次行动“成功”，得益于出其不意，让以色列安全机构遭受“最大失败”。

“他们（以方）试图为自己的失败辩解，并归咎于伊朗情报力量和行动策划，”声明说，“他们实在难以接受本国情报界……被一个巴勒斯坦组织打败。”

哈马斯7日从加沙地带向以色列发射数千枚火箭弹，同时出动数以百计武装人员从陆海空三路对以色列南部发起袭击，以色列猝不及防，损失惨重，继而猛烈报复。自冲突爆发以来，巴以双方合计超过1100人死亡、4000多人受伤，至少100名以色列平民和军人被巴方枪手挟持进入加沙地带成为人质。

2022年4月7日，美国国务卿布林肯在比利时布鲁塞尔出席北约外长会。新华社记者郑焕松摄

布林肯在美国有线电视新闻网(CNN)8日播出的访谈中说，美方“暂未看到伊朗指挥或在幕后策划这次特别袭击的证据”，但伊朗和哈马斯之间确有长期联系。

按照路透社的说法，伊朗从不掩饰对哈马斯和巴勒斯坦伊斯兰圣战组织（杰哈德）的支持，向这两个巴勒斯坦派别提供武器和资金。因此，哈马斯偷袭以色列后，一些美国共和党总统竞选人试图把这次袭击同民主党政府批准解冻伊朗资金联系起来，甚至声称这意味着民主党政府用美国纳税人的钱资助哈马斯袭击以色列。

美国和伊朗今年9月相互释放5名对方国家公民，美方同意韩国解冻60亿美元资金，转入伊朗在卡塔尔中央银行开设的账户，由卡塔尔负责监督使用。这笔钱是韩国购买伊朗石油的应付款，系韩方遵照美国对伊制裁于2019年冻结。

针对质疑，布林肯和美国财政部分管反恐和金融事务的副部长布赖恩·纳尔逊均表示，伊朗眼下还没有花掉1分钱。美国国务院一名发言人说，伊朗如要支取，走程序得好几个月，而且“这笔钱只能用于给伊朗人民购买食品、药品、医疗设备和农产品”。（刁慧琳）

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