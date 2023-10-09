新华社北京10月9日电 巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）与以色列爆发新一轮大规模冲突后，美国8日宣布在地中海部署最先进航空母舰打击群，以显示对以色列的支持，并“加强地区威慑”。

哈马斯方面谴责美方此举“实际参与”冲突。

武力“威慑”

美国国防部长劳埃德·奥斯汀8日宣布，与总统约瑟夫·拜登详细讨论后，他下令在东地中海部署“杰拉尔德·R·福特”号航母打击群，另外将“迅速”向以色列提供弹药等更多援助。除航母外，打击群包括一艘“泰孔德罗加”级巡洋舰和4艘“阿利·伯克”级驱逐舰。另外，美军还增加在这一地区的战机，包括F-35、F-16、F-15和A-10。

奥斯汀称，此举旨在加强美军在地中海地区的“威慑”力量。如有必要，将进一步强化这一“威慑”。

拜登当天与以色列总理本雅明·内塔尼亚胡通电话。双方称，“需要确保以色列的敌人不会认为在当前局势下有机可乘”。

“福特”号是美国最新和最先进的现役航母。据美联社报道，“福特”号航母打击群已经在地中海，近期与意大利海军在爱奥尼亚海举行了演习。

美国白宫国家安全委员会发言人8日说，多名美国人在此轮巴以冲突中死亡。美联社援引一名美国官员的话报道，至少4名美国公民死亡，7人失踪。死亡和失踪者多数具有美国和以色列双重国籍。

根据以方和巴方8日发布的数据，已有700多名以色列人和400多名巴勒斯坦人在冲突中死亡，超过2200名以色列人和2300多名巴勒斯坦人受伤。

哈马斯谴责美方派遣航母是“实际上参与针对我们人民的入侵”。

解决“根源”

联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯7日发表声明，敦促通过外交努力避免冲突扩大，强调暴力不能解决巴以冲突，只有落实“两国方案”、恢复和谈才能实现持久和平。

联合国安全理事会8日召开紧急闭门会议，讨论最新巴以冲突。俄罗斯常驻联合国代表瓦西里·涅边贾告诉美联社，俄方主张，重要的是立即停火，继而恢复中断已久的巴以“实质性谈判”。

就是否应重启“两国方案”谈判、结束持续数十年的巴以冲突，美国常驻联合国副代表罗伯特·伍德称，“以后会有时间讨论”。

埃及总统阿卜杜勒-法塔赫·塞西8日与巴勒斯坦总统马哈茂德·阿巴斯通电话，讨论巴以冲突。埃及总统府说，双方对巴以局势继续升级以及安全和人道主义状况严重恶化表示关切，认为应在“两国方案”基础上实现地区可持续稳定，根据具有国际合法性的决议实现巴勒斯坦问题的公正和全面解决。

约旦国王阿卜杜拉二世7日与拜登通话时强调，应在“两国方案”基础上寻找和平的政治前景，这是实现全面和平的唯一途径。

阿拉伯联合酋长国常驻联合国代表拉娜·扎基·努赛贝表示，巴以最新冲突引发严重关注，预计安理会将就此举行更多会议。她强调，安理会许多成员认为，落实“两国方案”是彻底解决巴以问题的唯一途径。

沙特阿拉伯呼吁巴以双方保持克制,“立即停止战斗”并保护平民。沙特方面同时指出，当前局势是由以色列“持续占领、剥夺巴勒斯坦人民合法权利”并不断“发起挑衅”造成。

阿联酋是近年来与以色列实现关系正常化的4个阿拉伯国家之一，而美国正在试图推动沙特与以色列实现关系正常化。（惠晓霜）

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