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外交部发言人：对巴以冲突造成平民伤亡感到十分痛心

2023年10月09日19:35 | 来源：新华网
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新华社北京10月9日电（记者成欣）外交部发言人毛宁9日表示，中方高度关注近来巴以冲突持续升级，对巴以冲突造成平民伤亡感到十分痛心，希望尽快停火止战，恢复和平。

当日例行记者会上，有记者问：以色列同巴勒斯坦加沙地带武装组织冲突持续，造成双方大量人员伤亡。中方对此有何评论？

“中方高度关注近来巴以冲突持续升级，对巴以冲突造成平民伤亡感到十分痛心，反对和谴责伤害平民的行为。中方反对扩大冲突、破坏地区稳定的行动，希望尽快停火止战，恢复和平。国际社会应切实发挥作用，共同推动局势降温。”毛宁说。

毛宁表示，解决巴以冲突循环往复的出路在于恢复和谈，落实“两国方案”，推动巴勒斯坦问题早日通过政治方式实现全面妥善解决，使各方合理关切得到保障。中方将继续同国际社会一道为此作出不懈努力。

另有记者问：外交部是否掌握在当地的中国人、华人受影响情况？将向他们提供哪些帮助？

毛宁表示，外交部第一时间启动领事保护应急机制，协调开展在巴、以中国公民和机构安全保护工作。中国驻以色列使馆与驻巴勒斯坦办事处已发布紧急安全提醒，保持同在当地的中国公民的联系，尽全力保障中国公民和机构安全。

“在此，我们也提醒中国公民暂勿前往巴、以，请在当地的中国公民密切关注当地安全形势，强化安全防范措施，避免外出，如遇紧急情况及时与使馆、办事处联系寻求帮助。”毛宁说。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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