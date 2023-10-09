新华社北京10月9日电 以色列中央银行以色列银行9日说，将在公开市场抛售多达300亿美元外汇储备，以维护本币新谢克尔汇率稳定。路透社报道，这是以色列央行有史以来首次做此操作。

10月8日，旅客来到以色列特拉维夫附近的本-古里安国际机场准备乘机出行。（新华社记者陈君清摄）

宣布这一举措似乎在短期内稳定了新谢克尔的汇率。受巴勒斯坦和以色列爆发新一轮冲突影响，新谢克尔对美元汇率一度大跌。

以色列银行宣布上述举措前，新谢克尔对美元汇率一度下跌超过2%，至7年半来新低，达1美元兑换3.92新谢克尔。

以色列银行发表声明说：“我行接下来将进行市场操作，以缓和新谢克尔汇率波动，为市场继续恰当运转提供必要流动性。”

美国彭博新闻社报道，为同时向本地银行提供美元流动性，以色列银行还打算通过互换机制向市场注入多达150亿美元的流动性。

以色列银行声明还说：“以色列银行将继续监控事态发展，追踪所有市场，在必要时利用可用工具采取行动。”

新谢克尔对美元汇率在巴以新一轮冲突爆发前一直疲软，今年以来已贬值10%。路透社分析，这主要归咎于以色列政府强推司法改革，抑制了外国资本对以色列的投资。

路透社提供的数据显示，以色列现有超过2000亿美元的外汇储备，其中不少为2008年以后买入，旨在阻止新谢克尔汇率过于走强进而损害以色列出口。当时，因外资大量流入以色列科技领域，新谢克尔汇率走势坚挺。

以色列银行行长阿米尔·亚龙上月说，尽管新谢克尔汇率大幅贬值，一定程度上推高通货膨胀水平，但尚无干预市场的必要。

多家以色列媒体8日晚报道，巴以新一轮冲突已致700多名以色列人死亡。巴勒斯坦加沙地带卫生部门当晚发表声明说，以色列军队袭击加沙地带已造成至少413人死亡、2300人受伤。（卜晓明）

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