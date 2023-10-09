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综述：巴以新冲突震荡国际市场

2023年10月09日19:03 | 来源：新华网
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　　新华社北京10月9日电 综述：巴以新冲突震荡国际市场

　　新华社记者邓茜

　　巴勒斯坦和以色列日前爆发激烈冲突，据外媒报道，目前死亡人数已超过千人，规模和强度“前所未有”。受此影响，国际油价飙升，美元币值上涨，美债收益率回调，美股期货下跌，国际金价攀升。

　　巴以冲突在周末爆发，国际油价周一开盘后飙升超过4%。9日，亚洲早盘布伦特原油价格上涨4.7%，至86.65美元；西得克萨斯轻质原油价格上涨4.5%，至88.39美元。

　　安内克斯理财公司首席经济学家布赖恩·雅各布森表示，未来市场将面临多大程度调整，取决于冲突持续时间及其波及范围。

　　澳新银行集团分析师也表示，决定市场走势的关键在于冲突是得到控制，还是蔓延到其他地区，尤其是沙特阿拉伯。至少在目前，市场似乎认为局势“在范围、持续时间和油价影响方面仍然有限，但预计波动性会更大”。

　　这场冲突爆发正值部分产油国减产引发供应担忧、油价回升之际，加剧了全球通胀再度高企的担忧。

　　周一早间，美股期货下跌，与道琼斯工业平均指数挂钩的期货价格下跌235点，跌幅0.7%；标准普尔500指数期货价格下跌0.82%，纳斯达克100指数期货价格下滑0.83%。

　　受巴以冲突影响，国际市场避险需求上升。据路透社报道，分析人士表示，地缘政治风险上升将导致黄金和美元等资产的买入，并增加市场对美国国债的需求。

　　斯巴达资本证券公司首席市场经济学家彼得·卡迪洛表示，投资者在利用黄金对冲风险，美元也将获得支撑。

　　受地缘冲突影响，纽约黄金期货价格得到提振，从每盎司1830美元关口涨至1860美元上方。美元对欧元、英镑、澳大利亚元等货币上涨。10年期美国国债收益率从上周的4.80%水平回调至4.75%附近。

(责编：崔译戈、刘慧)

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