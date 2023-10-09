新华社北京10月9日电 以色列与巴勒斯坦7日爆发新一轮军事冲突，截至8日双方已有超过1100人死亡、超过4000人受伤。路透社援引多名消息人士的话报道，以色列此次遭重创原因之一是出现“重大情报失败”，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）为偷袭行动谋划两年之久，并采用了“前所未有的情报战术”。

美国《华尔街日报》称伊朗伊斯兰革命卫队协助哈马斯策划奇袭，但此说法被哈马斯、伊朗和美国官员否认。

酝酿两年

以色列安全部门前高级别官员雅科夫·阿米德罗尔8日告诉媒体，以色列遇袭反映出“情报系统和（以色列）南部军事机构的巨大失败”。以色列《晚报》7日也刊文说，以色列遭哈马斯重创缘于“重大情报失败”。

路透社引述一名接近哈马斯的消息人士和三名以色列安全部门知情人士说法报道，哈马斯“过去数月采用前所未有的情报战术误导以色列，在筹划大规模行动的同时，给外界留下不愿陷入与以色列的对抗的印象”。

这名接近哈马斯的消息人士披露，哈马斯在加沙地带仿建了一处犹太人定居点，用于开展登陆和攻击训练。与此同时，哈马斯想方设法让以方认为，他们更关心加沙地带巴勒斯坦民众的福祉，而没有兴趣挑起战争。

2021年5月，哈马斯曾与以色列发生大规模冲突。路透社称，此后以方寻求让加沙地带居民保持经济状况基本稳定，包括发放数以千计准入许可，让加沙地带居民前往以色列或巴勒斯坦约旦河西岸地区务工。

以方知情人士承认，安全部门确实被骗了，误以为这些人是来打工的，“他们让我们以为他们想挣钱，其实他们在暴动前一直参与训练”。此外，以色列对哈马斯袭击缺乏防范的另一个原因是适逢犹太假期。以色列国防军发言人尼尔·迪纳尔说：“这是我们的‘9·11’，他们偷袭了我们……出乎我们意料，从海陆空不同点位出击。”

这名接近哈马斯的消息人士还披露，为保证袭击计划不外泄，甚至部分哈马斯领导人都被蒙在鼓里，就连参与行动的大约1000名武装人员在接受训练时都不知道为何受训。

伊朗参与？

《华尔街日报》9日援引哈马斯和黎巴嫩真主党高级别成员的话报道，伊朗伊斯兰革命卫队军官协助哈马斯策划了7日的袭击，并于2日在黎巴嫩首都贝鲁特一次会晤时同意发动袭击。

这是10月8日拍摄的耶路撒冷老城大马士革门周边。新华社记者陈君清摄

《华尔街日报》先前报道说，伊朗伊斯兰革命卫队下属“圣城旅”指挥官伊斯梅尔·卡尼今年4月在贝鲁特协调不同武装组织行动，自此哈马斯开始与其他武装组织开展更紧密合作。

据报道，自8月起，相关武装组织代表与“圣城旅”领导人至少每周在黎巴嫩会晤两次。卡尼曾与黎巴嫩真主党领导人哈桑·纳斯鲁拉、哈马斯军事领导人萨利赫·阿鲁里等人一同出席会晤。

然而，哈马斯高级官员马哈茂德·马尔达维在回应《华尔街日报》记者有关上述报道时说，此次袭击行动系哈马斯自主谋划。伊朗常驻联合国代表团发言人也表示，伊朗支持哈马斯行动，但哈马斯“自主”作出与“巴勒斯坦民众合法利益相一致”的决策，“我方没有介入”。

美国国务卿安东尼·布林肯接受美国有线电视新闻网采访时说：“尚没有证据显示伊朗指挥或在幕后策划这次袭击，但（伊朗与哈马斯）双方肯定存在长期关联。”（海洋）

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