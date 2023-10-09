新华社北京10月9日电 随着波兰议会选举临近，波兰总统安杰伊·杜达8日就备受国内舆论关注的波兰与乌克兰关系表态，称两国之间没有外交冲突，双方就解决农产品贸易争端进行的谈判并未中断，但是维护波兰农民利益始终是波方优先事项。

这是2021年2月22日在比利时布鲁塞尔拍摄的波兰总统杜达在联合国人权理事会第46届会议高级别会议上致辞的屏幕画面（背景为联合国人权理事会会场截图）。新华社记者张铖摄

波兰议会选举将于本月15日举行。杜达所在的执政党法律与公正党正在全力争取农民选民群体支持。

杜达8日接受波兰卫视新闻频道采访时说，波乌双方仍在就解决农产品贸易争端谈判，两国之间没有外交冲突，但是“如果乌克兰谷物进入波兰，挤占我们的市场、伤害波兰农民利益，那么就要果断制止。我们就是这么做的”。

杜达还说，波方向乌方提供军车、便携式防空导弹、突击步枪等武器装备的合同仍在执行。

2019年9月24日，在位于纽约的联合国总部，波兰总统杜达在第74届联合国大会一般性辩论上发言。新华社记者李木子摄

去年2月乌克兰危机升级后，乌克兰谷物等农产品经黑海出口的通道受阻，转而由陆路经欧洲国家外运。受物流等问题影响，大量乌克兰农产品转而在波兰等东欧国家销售，对当地农产品价格构成冲击，引发当地农民抗议。

欧盟今年5月出台新规，限制乌克兰农产品在波兰、保加利亚、匈牙利、罗马尼亚、斯洛伐克交易，仅可过境。该规定9月15日到期，波兰等国则坚持继续执行。乌方对此不满，将争端诉诸世界贸易组织，并威胁限制进口波兰农产品。

伴随波乌两国农产品贸易争端日益激化，乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基在9月19日出席联合国大会一般性辩论时不点名批评波兰等国，称“一些欧洲朋友”展现虚假团结，限制进口乌克兰粮食的做法是选择站在俄罗斯一边。

就泽连斯基上述表态，同在纽约联合国总部出席联大一般性辩论的杜达当时对媒体表示，乌克兰方面必须记住波兰提供的帮助，但是乌方“现在看上去像个溺水者，拼命想抓住任何能抓住的东西……而我们有权保护自己不受伤害”。

波兰外交部则召见乌驻波大使，“强烈抗议”泽连斯基言论，强调“在国际场合向波兰施压或向国际法庭提起诉讼不是解决两国争端的合适方式”。波兰总理马泰乌什·莫拉维茨基甚至警告，波兰将不再继续向乌克兰提供武器。

波兰是乌克兰重要邻国。乌克兰危机升级后，波兰一直在政治、经济、军事方面展现对乌克兰的坚定支持，成为西方国家对乌军援的主要运输通道。然而，近期农产品贸易争端导致两国关系恶化。（蒋国鹏）

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