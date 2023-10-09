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美国宾夕法尼亚州枪击事件致1死8伤

2023年10月09日18:05 | 来源：新华网
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　　新华社北京10月9日电 8日凌晨，美国宾夕法尼亚州的一场聚会上发生枪击事件，造成1人死亡、8人受伤。警方尚未逮捕任何嫌疑人。

　　美联社援引印第安纳县警方消息报道，枪击发生在匹兹堡市东北约80公里的怀特镇。警方7日午夜左右接报警电话，称切维蔡斯社区中心传出巨大噪音，聚会组织方随后保证降低音量。警方派人去监视聚会情况，刚到现场便听到楼里传出枪声，随后又听到更多枪声。人们从门窗逃离。

　　警官乔治·比文斯说，据信当时有150多人在场，“你可以想象，在一个相对有限的空间里，多声枪响会带来怎样的混乱”。

　　比文斯认为，楼里很可能发生了枪战。警方已找到许多弹壳和多支枪械，以及衣服和手机等。调查人员推断不止一名枪手参与其中。比文斯说，警方认为这起枪击仅局限于这次聚会，不威胁整个社区。

　　附近居民罗伯特·米勒说，他和妻子正准备睡觉，听到切维蔡斯社区中心传出嘈杂的音乐声。“突然间，我听到大约20声枪响，”他告诉《匹兹堡论坛评论报》，“有人躺在人行道边上。很可怕。”米勒的妻子埃伦·奥伯说：“到处都有人在哭泣和尖叫。”

　　警方说，死伤者年龄在18岁至23岁之间，其中一名22岁男子当场死亡。伤者已被送医。警方8日晚些时候说，6人仍在接受治疗，其中一人伤情严重。

　　枪击现场距离宾州印第安纳大学校园约3公里，该校负责学生事务的副校长托马斯·西格说，有两名伤者是该校学生。

　　目前尚无嫌疑人被捕。警官克利夫·格林菲尔德说，调查人员正试图从目击者那里收集更多信息。

　　美国是世界上民间枪支保有量最多的国家，枪支数量比人口还多，涉枪暴力已成为美国社会生活的“常态”。据美国“枪支暴力档案”网站统计，美国今年已发生540起至少4人死亡或受伤的群体性枪击事件。（刘曦）

(责编：崔译戈、刘慧)

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