人民网约翰内斯堡10月7日电 （记者邹松）10月6日，刚果（金）总统齐塞克迪出席由中资企业投资、建设并运营管理的布桑加水电站正式落成典礼并剪彩。刚果（金）水利和电力资源部长奥利维耶·姆文泽·穆卡伦、卢阿拉巴省长菲菲·马苏卡、合作协议协调局局长弗雷迪·申博、中国驻刚果（金）大使赵斌、中铁资源集团有限公司总经理鲁和友以及社会各界代表和当地民众见证了这一重要时刻。

齐塞克迪在赵斌等人的陪同下前往引水大坝和发电厂房的路口进行了隆重的剪彩仪式。随后，参观了布桑加水电站引水大坝、发电机房等地，对水电站现代化的设备、先进的技术和运维能力给予了高度肯定。在中控室内，齐塞克迪亲自按下发电机组运行总按钮，发电机组叶轮旋转，发电机指示灯亮起，标志着布桑加水电站正式投运发电。

奥利维耶·姆文泽·穆卡伦在典礼仪式上表示，电力是国之所需。布桑加水电站是刚中两国合作的硕果，将助力刚果（金）国家现代化发展进程。

赵斌在致辞中表示，布桑加水电站在供应当地矿业企业生产用电的同时，服务于周边地区居民用电，为当地经济社会发展发挥重要作用。中刚均为发展中大国，经济互补性强，具有广泛坚实的合作基础，相信中国先进的技术、高端的设备、丰富的经验和充足的投资，必将为刚果（金）经济全面发展注入强劲动力。

今年5月，齐塞克迪总统访华期间，中刚两国关系正式提升为全面战略合作伙伴关系。10月6日，布桑加水电站举行正式落成典礼，是“一带一路”倡议十周年之际，两国关系进一步巩固深化的又一有力见证。据悉，水电站四台机组全部投运发电后，平均年发电量可达13.20亿度，约占刚果（金）全国电量的十分之一，将对卢阿拉巴省矿山企业用电起到有力的保障作用，不仅可以弥补刚果（金）国家电力缺口，大力促进当地工业及经济社会发展，显著提高该国矿山产能，特别是阴极铜深加工能力；而且剩余电能投入民用后将进一步改善当地居民用电紧张局面，提升人民生活水平，为进一步深化中刚互利合作，构建“中非命运共同体”发挥出更加重要的积极作用。

据了解，布桑加水电站由中铁资源集团有限公司等中资企业组成的中国企业集团投资建设，是中刚两国“一揽子”互利合作项目的重要组成部分，项目总投资6.56亿美元，库区蓄水量13亿立方米，总装机容量240兆瓦，电站大坝为碾压混凝土双曲拱坝，坝高141.5米，规模位居世界前列，是刚果（金）大加丹加地区60多年来首个大型能源类基础设施项目。水电站建设期间，中国企业充分发挥技术领先优势，研发出强防护、弱开挖、少扰动的绿色施工技术，其中优质高效碾压混凝土筑坝关键技术达到国际领先水平，创造了非洲水电站建设的“中国品牌”。

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